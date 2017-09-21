Özersay: “Bakanlar Kurulu şaibeli konumda”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Bakanlar Kurulu üyelerinden birisinin yakınının da polis karakoluna çağrılıp yasa dışı vatandaşlık olayıyla ilgili ifadesinin alındığını, bu iddianın kendilerine iletildiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda vatandaşlık satılmasıyla ilgili dolandırıcılık örneklerini anımsatan Özersay, artık Bakanlar Kurulu’nun da bu konularla ilgili olarak şaibe altında kalmaya başladığına dikkat çekti. Sosyal medyada konuyu gündeme taşıyan Halkın Partisi lideri, hükümete iki hafta önce bilgi edinme yasası bağlamında başvurduklarını ve rakamları resmi olarak talep ettiklerini, gelen ceap ertesinde yargı yoluna gideceklerini söyledi.

İşte Özersay tarafından sosyal medyada gündeme getirilen vatandaşlık skandalları ve Hükümete dönük eleştiri:

“Kısa bir süre önce bir yabancı, polise şikayette bulunuyor, "vatandaşlık verecekler sözüyle paramı aldılar, beni dolandırdılar" diyor. Verdiği ismi polis karakola çağırıp ifadesini alıyor. İfadede Bakanlar Kurulu üyelerinden birisinin birinci derece yakını bir başka isim geçiyor. Polis Bakanlar Kurulu üyelerinden birisinin yakınının vatandaşlık işlemini "kolaylaştırmak" karşılığı para aldığı iddiası bağlamında ifadesini alıyor...Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bize gelen bu bilgiyi neden önemsiyorum biliyor musunuz? Bu hükümete, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine, zerre GÜVENİMİZ YOK da o yüzden. Bir de neden biliyor musunuz? Mesela 2004 yılında bir Bakan şu açıklamayı yapmıştı, hatırlamakta yarar var: "Sahte vatandaşlık çetesi ortaya çıkardık...Müdürün imzası taklit edilerek 3 bin, 5 bin hatta 10 bin dolar karşılığında 32 kişiye sahte vatandaşlık verildiğini belirledik..." Bu kokuşmuşluk son yıllarda daha da ileri boyutlara vardı anlaşılan, Bakanlar Kurulu üyelerinin bazıları vatandaşın vicdanında şaibeli bir konumdadır artık. Umrunuzda mı bilmiyoruz ama bilin istedik! #KimiMahalleyeKimiMahkemeye"