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Özersay: "Başbakan olsaydım, kriz yönetimi daha farklı olurdu"

Bakan Özersay, "HP tek başına iktidar olsaydı ve siz Başbakan olsaydınız, sağlık ve ekonomik anlamda bugünkü krizi bu şekilde mi yönetirdiniz?" sorusuna "Hayır, daha farklı olurdu. Yalan söyleyecek durumum yok" yanıtını verdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 20:15
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Özersay: "Başbakan olsaydım, kriz yönetimi daha farklı olurdu"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Diyalog TV'de, Çiğdem Aydın'ın sorularını yanıtladı...

Bakan Özersay, "HP tek başına iktidar olsaydı ve siz Başbakan olsaydınız, sağlık ve ekonomik anlamda bugünkü krizi bu şekilde mi yönetirdiniz?" sorusuna "Hayır, daha farklı olurdu" yanıtını verdi. 

"YALAN SÖYLEYECEK DURUMUM YOK"

"Yalan söyleyecek durumum yok" diyen Özersay, "Kendinize göre ideal olanı, bir koalisyon hükümeti içerisinde yapamazsınız. Koalisyon içinde mümkün olanı, uzlaşılanı yaparsınız" şeklinde konuştu. 

HP bu süreçte tek başına iktidarda olsaydı, sağlık alanında da ekonomik alanda da farklı adımlar atabileceğini belirten Özersay, "Örneğin, bunu zaman zaman hissediyorsunuzdur... Kamuda eşit maaş ve benzeri konularda ben daha farklı bir düşünce ortaya koydum, Sayın Başbakan daha farklı bir düşünce ortaya koydu ki bu çok da doğaldır"  dedi. 

"BEN TEK BAŞIMA İKTİDAR OLSAYDIM..."

Koalisyonun "tasaruf" konusunda uzlaştığını belirten Özersay, "Ben tek başıma iktidarda olsaydım,  yapılan kesintiler daha fazla olacaktı. Örneğin siyasi partiler, katkı payını hiç almayacaktı" şeklinde konuştu. 

Koalisyonla ilgili "nihayetinde uzlaşmak zorundasınız... Bunu, ortağım UBP için söylemiyorum, bu, her koalisyon için geçerli" diyerek, kriz sürecinde siyasetin, oy gailesinin bir kenara bırakılması gerektiğini, kendisinin de bunu yapabildiğine inandığını kaydetti. 

"CEVAP VERİRSEM, SİYASET YAPMIŞ OLURUM"

Özersayi bunun üzerine, "hükümet ortağınızın da siyaseti bir kenara bıraktığını samimiyetle söyelebilir misiniz?" sorusuna, "bu soruya cevap verirsem siyaset yapmış olurum" şeklinde yanıt verdi. 

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKornavirüsCoronavirüs
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gavvolem 2020-04-16 20:45:50

yav he he

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Ertaç 2020-04-16 21:39:01

Meydanlarda öyle nutuklar attın ki hocam ! Ama makus talihimiz, Ne gademici Ubp,ne halkçı Ctp nede umudumuz Siz. bize ilaç olanadınız,yazık size çok inanmıştık

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Sertaç 2020-04-16 21:40:26

İki sene evvel makam arabalarına karşı halkı karşısına alan hükümetten ne bekleyelim

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Sibel 2020-04-16 21:42:09

Bu düşünceni seçim meydanlarında söyle heykelini dikelim,şimdi nafile

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gg 2020-04-16 21:35:17

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL yoruma kapatmaya devam oyna gg

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