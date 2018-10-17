Özersay, Başçeri ve Yeni Diplomatlarla buluştu

Özersay Bakanlık’ta, Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Ali Murat Başçeri ile biraraya geldi.

Kudret Özersay, KKTC Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlayan ve Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomasi Akademisi’nde eğitimlerine devam eden yeni diplomatlarla da buluştu.

Ziyarette, Bakan Özersay, verilen eğitimle ilgili bilgilendirildi. Özersay, TC Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki diplomat adaylarına sunulan eğitimin KKTC aday meslek memurlarına da verilmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek akademiye teşekkür etti. Bakan Özersay konuşmasında Ankara'da dün ve bugün çok yoğun temaslar gerçekleştirildiğini belirterek, Devletlerarası ilişkilerde ve halklar arası ilişkilerde doğrudan, fiziki, karşılıklı temas, görüş alışverişi ve diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Ankara temaslarını tamamlayan Özersay ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde yurda dönecek.