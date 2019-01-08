Özersay: “Birleşmiş Milletler bir karar aşamasında”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay New York’taki Birleşmiş Miletler (BM) Merkezinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ve Birleşik Krallık BM Daimi Temsilcisi Jonathan Allen ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.



Görüşmelerin ardından BRT’ye yaptığı değerlendirmelerde bulunan Özersay, Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün geleceği konusunda bir karar aşamasında olduğunu, farklı görüşlerin ele alındığını ve günün sonunda alınacak kararın henüz belli olmadığını vurguladı.



Özersay “biz tüm bu hususları göz ardı etmeden uluslararası platformlarda girişim yapmaya ve diplomatik bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz” dedi.





Dün ayrıca, BM Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile bir araya gelen Özersay şu açıklamada bulundu:“1964 yılında adaya gönderilen Barış Gücü’nün görev yönergesi ve varlık nedeni, şartlarda meydana gelen köklü değişiklikler nedeniyle artık gözden geçirmeye muhtaçtır. Yani 1960’ların koşulları artık yok. Gerek bu nedenle gerekse dünyadaki diğer gelişmeler dikkate alındığında statükonun simgesi haline gelmiş olan Barış Gücü’nün statüsünde bir değişikliğe gidilmesi artık kaçınılmazdır. Bu değişikliğin ne şekilde olacağına henüz karar verilmiş değildir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konuda üretilecek olan kararı oturup izlemek yerine New York’ta yürütmekte olduğumuz diplomatik girişimlerle şekillendirme yoluna gidiyoruz. BM’de farklı aktörler kendi çıkarları doğrultusunda politika geliştiriyorlar, bu durum Barış Gücü’nün geleceği açısından da geçerlidir. Biz tüm bu hususları göz ardı etmeden imkan olan uluslararası platformlarda girişim yapmaya ve diplomatik bir mücadele yürütmeye devam edeceğiz.”BM yetkilileriyle olan görüşmeleri sırasında Gazi Mağusa’daki BM askeri kampının kaldırılması konusunu da gündeme getirdiklerini kaydeden Özersay, BM’den yanıt beklediklerini de vurguladı. Başbakan Yardımcısı Dışişişleri Bakanı Özersay “BM Genel Sekreter Yardımcılarına, Doğu Akdeniz Üniversitesi yanında bulunan BM askeri kampının şehir merkezinden taşınması konusunda geçen Eylül ayında yaptığımız önerimizi hatırlattığımda, muhataplarımın yakın zamanda yanıt vereceklerini belirtmeleri üzerine, bu kampın taşınmasına yönelik olarak BM’ye yer göstermeye hazır olduğumuzu, yanıtları ne olursa olsun bu konunun aslında müzakereye açık bir konu olmadığını da açık bir şekilde ifade ettim.” ifadesini kullandı. Özersay, “Bu konuda bir adım atılmasını istiyoruz. Bu kamp ara bölgedeki yerlerden ve faaliyetlerden farklı bir statüye sahiptir, kimse bunu göz ardı edemez” dedi.