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Özersay: "Biz bu statükoya ortak olmayız"

Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, seçmenin büyük çoğunluğunun mevcut statükonun devamı yönünde oy kullandığını ifade etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:53
Özersay: "Biz bu statükoya ortak olmayız"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçmenin büyük çoğunluğunun mevcut statükonun devamı yönünde oy kullandığını ifade ederek, kendilerinin statükoya ortak olmayacaklarını kaydetti.

Özersay açıklamasında şunları kaydetti:

“Mesele şahsi yahut parti olarak başarılı olma meselesi değildir, mesele vekil seçilme ve meclise girme meselesi hiç değildir, bu nedenle bana göre ortaya çıkan sonuç ülkemin geleceği açısından pek de iç açıcı değildir.

Bir gerçeği kabul etmek zorundayız, sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğu mevcut statükonun devamı yönünde oy kullanmıştır, üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen. Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız.”

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Doğru Söz 2018-01-08 11:48:39

Yaaaa Kudret bey! Toplum bu. Kaliteli(!) bu. Hapisanede sen seçim yap bir de temiz aday koy seçilsin diye. Seçen olur mu? KKTC 'de Hz. Muhammed aday olsa korkarım en az oy alanlardan olur. Ha KKTC de Zarab'ı aday koy banko

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