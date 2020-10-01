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Özersay : "Biz ezik bir toplum değiliz"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, insanların korkuları üzerinden siyaset yapmayı “tersten popülizm” olarak adlandırarak, “Biz ezik bir toplum değiliz, kendimize güvenmemiz lazım. Dünyanın her ülkesinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve riskler tabii ki vardır ama insanları korkutarak, korku üzerinden seçim kazanmaya çalışmak kadar yanlış bir şey olamaz” dedi.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:51
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Özersay : "Biz ezik bir toplum değiliz"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, insanların korkuları üzerinden siyaset yapmayı “tersten popülizm” olarak adlandırarak, “Biz ezik bir toplum değiliz, kendimize güvenmemiz lazım. Dünyanın her ülkesinin zaman zaman karşı karşıya kaldığı tehlikeler ve riskler tabii ki vardır ama insanları korkutarak, korku üzerinden seçim kazanmaya çalışmak kadar yanlış bir şey olamaz” dedi. 
Katıldığı televizyon programında yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendiren ve görüşlerini paylaşan Özersay, devletin başı yani cumhurbaşkanı olarak seçilmeye aday olanların çözüm önermek zorunda olduklarına işaret etti. 
Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay şu sözlerle devam etti: 
“İnsanların korkularıyla oynamak tersten bir popülizmdir. Buna Kıbrıs Türk halkı müsaade etmeyecek. Beş yıl öncesinde de bütün algı operasyonlarına rağmen % 21.5 oyla bitirdim seçimi. Ne partim vardı ne örgütüm ne de param. İnsanlar neyin ne olduğunu çok net görebiliyordu. 5 yıl geçti aradan. Toplum dinamiktir, şimdi insanlar neyin ne olduğunu daha fazla görüyor.” 
“AKINCI BİZE HEM ULUSLARARASI TEMAS HEM DE MÜZAKERELER AÇISINDAN ZEMİN KAYBETTİRDİ”
Adayların ne söylediği kadar, söylediklerinin kendi içinde tutarlı ve ikna edici olması gerektiğini söyleyen Özersay, şöyle devam etti: 
“Yıllarca federal çözüm için mücadele ettiğini, göreve gelirse federal çözümü mümkün kılacağını söyleyen bir adaya bu 5 yılda ne yaptın diye sorulmaz mı? Sayın Akıncı’yla ilgili söylüyorum. 5 yıl önce göreve gelirken bunları yapabileceğini söylüyordu; geçen süre zarfında müzakereler çöktü, tarihimizde ilk defa son aşamaya gelmeden harita masaya geldi. Tarihimizde ilk defa garantiler sorgulanmaya başladı. Dönüşümlü başkanlık konusu arada kayboldu gitti. Ve bu süreçleri yaşadığımız bir dönemde uluslararası aktörler artık Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmemeye başladı. Amerikan Dışişleri Bakanı geldi, o da görüşmedi. Oysa çözüm yanlısı olmadığı söylenen Sayın Derviş Eroğlu döneminde Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden buraya geldi. Eroğlu ve bizimle heyetler arası görüşme yaptı. Diyalogtan bahsediliyor ama bu beş yıllık süreçte Türkiye’yle diyalogta olamadı, uluslararası aktörlerle de çok iyi bir diyalog içinde olamadığı, görüşme ve temas anlamında bir zemin kaybettiğimiz aşikardır. Bunları göre göre federasyon görüşeceğini söyleyen adaylar Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına hapsedecektir. Ben buna izin vermeyeceğim, Kıbrıs Türk halkını müzakere masasına hapsetmeyeceğim.”
“TOPLUMU AYRIŞTIRAN VE GEREN SÖYLEMLERDEN UZAK DURULMALI”
Kudret Özersay, toplumsal barışın önemine vurgu yaptı, kutuplaşma ve ayrışma üzerinden seçim kazanmaya çalışanların topluma zarar verdiğini belirtti.
Özersay, “Bazı adaylar ayrışma, gerginlik ve kutuplaşma üzerinden seçimi kazanmaya çalışıyor. Bu dönemde puan getirse de seçimden sonra bu gemide beraber olduğumuzu unutmamalıyız. Toplumu germenin ve bölmenin kalıcı etkileri olur. Adaylar kendini çıkıp ne kadar anlatırsa vatandaş da doğrunun ne olduğunu, kimin ne yapmaya çalıştığını o kadar net görür. Görüyor da zaten. Zaman zaman bir hikaye anlatıcılığına geçiliyor, ‘şöyle bir risk var, böyle bir tehlike var’ deniliyor. Peki bunu gidermek için sen ne yapıyorsun? Dünyanın diğer aktörlerine bizi doğru anlatabiliyor musun? Bunun için bir çıkış yolu öneriyor musun? Yeni fikir geliştiriyor musun? Bence önemli olan budur” dedi. 

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