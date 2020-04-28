Özersay: “Biz muhalefetin önerilerini dikkate alıyoruz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Genel Kurulu’nda Kovid-19 ile ilgili yaşanan bu zorlu süreçte meydana gelen ekonomik sıkıntılarla ilgili çalıştıklarını ve yapılan önerileri dikkate aldıklarını belirtti.

Maske takma zorunluluğunun geçtiğimiz hafta Meclis’ye yapılan bir öneri sonrasında dikkate alınarak, yürürlüğe konduğunu söyleyen Özersay, şöyle konuştu:

“Eleştiriler yapıldı ve önerilerde bulunuldu bunlarla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim: Maske takma zorunluluğu getirmemizle ilgili bazı eleştiriler oldu. Biz birçok ürünü denetimli mal ilan ettik ve maske de buna dâhildir. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bu konuda denetimlerini yapıyor ve birçok ceza yazıldı. Şartlı tahliye konusunda, Türkiye’ye iade olacak olanların tahliyesiyle ilgili bir sıkıntı yoktur. Önümüzdeki günlerde 4 Mayıs’ta şartlı tahliye kurulu yeniden toplanacak ama kimse siyasilerden Şartlı Tahliye Kurulu’nun alacağı kararlara müdahale etmemizi istemesin. Biz sadece bir düzenleme yaptık ve şartlı tahliye başvurusuyla ilgili bir süre esnemesi yaptık. Az kişi çıkardınız, daha fazla kişi çıkarın şeklinde bir siyasi baskı yapmamız mümkün değildir.”

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS’TAN ARIKLI’YA YANIT GELDİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın şartlı tahliyeyle ilgili yapmış olduğu konuşmasına cevap vererek, şöyle dedi:

“Şartlı tahliyeden TC vatandaşları neden yararlanmıyor diye sordunuz Sayın Arıklı, “Ben size TC’ye iade edilecek mahkumların 4 Mayıs’ta şartlı tahliye kuruluna başvurabileceğini söyledim ve gemiyle Türkiye’ye gönderilebileceklerini de söyledim. 4 Mayıs’ta yeniden toplanacak şartlı tahliye kurulu ve TC uyruklu mahkumlarda başvurabilecek.”

“BİZ MUHALEFETİN ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ”

“Biz muhalefetin önerilerini dikkate alıyoruz. Sayın Armağan Candan, bize bu kürsüden maske takma zorunluğu önerisinde bulundu ve bunu dikkate aldık. Test sayısının artırılması ve risk gruplarına test yapılması yönündeki önerileri de dikkate aldık. Somut önerileri dikkate alıyoruz. Ülke yönetiminde bir sistem değişikliği ihtiyacı olduğu konusunda öneriler gündeme geldi. Köklü değişime ihtiyaç var ancak sistem değişikliği öncesinde gerçekçi olan reformlar yapmaktır.”

“KİRALARDA DÖVİZ KURUNUN SABİTLENMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR VAR”

“Kira konusuna değinildi. Döviz ile kiralamalar bağlamında döviz kurunun sabitlenmesi önerisiyle ilgili çalışma yapıyoruz yarın bakanlar kurulunda bu konuda bir karar üretebiliriz. Kalkınma Bankası’yla ilgili eleştiriler ve öneriler çerçevesinde bazı çalışmalar yaptık ve kalkınma bankasıyla ilgili kredi başvurusunda bazı esnetmeler yapılacak. Açılma kriterleri belirlendi mi derken gerçekçi olmalıyız.

“YENİDEN AÇILIM KONUSUNDA BİR KARAR ÜRETMEDİK”

“Henüz yeniden açılma konusunda bir karar üretmedik. Biz Bakanlar Kurulu toplantısını yarına aldık ki önce ilgili bakanlıkların önerileri hazırlansın diye bekledik. Meclis toplantısı yapılsın diye bekledik. Tüm önerileri yarın bir arada değerlendirmek ve yeniden açılmayla ilgili karar yarın Bakanlar Kurulu’nda alınacak. Bugün mecliste söyleneceklerin önemi büyük. Bazı somut öneriler yapılırsa sizi temin ederim yarın Bakanlar Kurulu toplantısında bunlar dikkate alınacaktır. Bu genel kurulu bir istişare toplantısı olarak görmeliyiz.”

“SANAYİ ODASIYLA TİCARET ODASININ ÖNERİLERİ ÇAKIŞIYOR”

“Sanayi Odası’yla Ticaret Odası’nın önerileri birbirleriyle örtüşmüyor ve çakışıyor. Bu bağlamda sektörleri eş zamanlı olarak bir araya getirmek bir çıkış yolu olabilir. Bu önerileri birlikte ele almakta bir çıkış yoludur ama birbiriyle ters talep ve önerilerin yapıldığı zor bir dönemden geçiyoruz. Eleştiri ve önerilere açığız ve dikkate alacağız.”