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Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) kendileri ile 2’li hükümet modelini görüştüklerini aktararak, vizyon ve sorularını içeren yazılı metni hazırladıklarını ve UBP’ye ileteceklerini bildirdi.

18 Şubat 2022 Cuma 11:40
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Özersay: “Bizimle görüşülen 2’li hükümet modelidir”
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Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ile 2’li hükümet modeli üzerinde görüşmelerine devam ettiklerini kaydederek, “Ancak bu aşamada pazarlık yapmıyoruz” dedi.
UBP’nin Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile 3’lü hükümet modelini görüştüğüne işaret eden Özersay, başka bir hükümet kurulmasına yönelik pazarlık sürerken, kendilerinin pazarlığa girmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.
“Eş zamanlı müzakere yapmak etik değil” diyen Özersay, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başta 2’li hükümet modeline sıcak bakmadığını ancak son günlerde bunu da ifade ettiğini kaydetti.
3’lü hükümette bazı ortakların hükümet içerisinde daha az söz sahibi olabileceğine inanç belirten Özersay, 2’li hükümetin daha yalın ve daha az komplike olacağı görüşünü ortaya koydu.
Özersay, UBP ile önceki hükümet deneyimlerinde yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek, Hükümet protokolüne uyulmasının ve verilen sözlerin tutulmasının önemine vurgu yaptı.
Uzun ömürlü ve uyumlu bir hükümet kurulması gerektiğini beliten Özersay, “Bazı sıkıntılar yaşandığında çözüm hükümetin sonlandırılması değil, sorunların aşılması için yol aranması olmalı” dedi.

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