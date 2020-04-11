Özersay: BM askerlerinin ve diplomatların KKTC’ye girişleri de durduruluyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu akşam bir açıklama yaparak hükümetin önümüzdeki bir hafta boyunca güney Kıbrıs’tan gelecek olan diplomat ve BM askerleri ile diğer uluslararası örgüt personelinin KKTC’ye girişine izin vermeyeceklerini, bu geçişleri bir hafta süreyle askıya aldıklarını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Özersay ülkemizde bulunan BM Barış Gücü askeri kamplarından güneye gitmek isteyenlerin gidebileceğini ama ülkemize giriş yapamayacaklarını açıkladı. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce Kıbrıs’ta bulunan BM Barış Gücünde görev yapan bir BM görevlisinde de Corona virüsü tespit edilmişti.

Başbakan Yardımcısı Özersay bu akşam sosyal medyada yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hatırlanacağı üzere ülkemize girişleri sadece KKTC vatandaşlarıyla sınırladığımız tarihte BM Barış Gücü ve Büyükelçi ve diğer diplomatik misyonun KKTC’ye girişlerini de sınırlandırmış ama tamamen durdurmamıştık. Son yaşanan gelişmeleri de dikkate alarak bu konuda ilave tedbirler almaya karar verdik. Bu akşam gerek Birleşmiş Milletler, gerekse güney Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyonlara gönderdiğimiz notalar ile yarından başlamak üzere önümüzdeki bir hafta boyunca;

1) Büyükelçilik ve benzeri temsilciliklerde görevli diplomatların ülkemize girişlerinin durdurulacağını;

2) Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütlerin personelinin (BM askerleri dahil) ülkemize girişlerinin durdurulacağını; Öte yandan ülkemizde bulunan BM askeri kamplarından güney Kıbrıs’a geçişlerinin mümkün olacağını;

3) Ülkemizde bulunan Maronit ve Kıbrıslı Rumlara güneyden gönderilen yardım ve diğer tıbbi malzemenin bahse konu bireyler ulaştırılmasının engellenmeyeceğini ama KKTC’de bulunan BM temsilcisi gözetiminde tarafımızdan ulaştırılacağını;

4) Öte yandan dünyada ve ülkemizde devam eden Corona virüs salgınına karşı mücadeleyle ilgili olabilecek geçişler söz konusu olacaksa bunun önceden Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan izin alınması şartına bağlı olacağı bildirilmiştir.