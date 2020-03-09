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Özersay: “BM, bizden Lokmacı’yı kapatmamızı istedi”

Dışişleri Bakanı Özersay, BM’nin Kıbrıs Türk tarafından, Lokmacı Sınır Kapısı’nı kapatmasını teklif ettiğini belirtti.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:23
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Özersay: “BM, bizden Lokmacı’yı kapatmamızı istedi”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının sınır kapılarını kapatması ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, BM’nin, Kıbrıs Türk tarafından Lokmacı Sınır Kapısı’nı kapatmayı teklif ettiğini belirtti.

“BM hiç boşuna Rum liderliğinin ayıbını örtmeye çalışmasın, her şey gün gibi ortadadır” ifadelerini kullanan Bakan Özersay, BM’nin bu sabah itibariyle Lokmacı kapısını Kıbrıs Türk tarafının da geçişe kapatmasını talep ettiğini aktararak, “Rumların yanlışına ortak olmamızı dahi denemiş olmaları bir başka ayıplarıdır” değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan YardımcısıKudret ÖzersayBM AskeriTürk PolisiLokmacı SınırıLokmacı Eylem
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Hüseyin Becer 2020-03-09 12:54:14

Herkes haddini bilecek. Kapı açıksa açıktır. Sen kapayacaksan kendi kapını kapa. Senin gücün ona yeter.

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