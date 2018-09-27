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Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’ta gerçekleştirmekte olduğu uluslararası temasları çerçevesinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile görüştü.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:32
Özersay BM Genel Sekreter Yardımcısıyla Görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres’in Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan DiCarlo ile görüşmesine ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerek başarısızlığa uğrayan müzakere süreci ertesinde Kıbrıs sorununun geleceği, gerekse iki taraf arasındaki ilişkilerde ne gibi iyileştirmeler yapılabileceği konusunda Genel Sekreter Yardımcısı ile görüşlerini birinci ağızdan ve doğrudan paylaşma imkanı bulduğuna dikkat çekti.

Cuma günü yapılacak Genel Sekreter görüşmesine bir nevi hazırlık mahiyetinde de olan görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, Bakanlık Müsteşarı Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı İİT Müdürlüğünün başında bulunan Müdür Temsilci Mehmet Dana ve New York temsilciliğinde görevli Bakanlık diplomatlarından II. Sekreter Sertaç Güven eşlik etti.   

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Kudret ÖzersayNew YorkBM Genel Sekreter YardımcısıRosemary DiCarloGörüşmeGündemKıbrıs
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