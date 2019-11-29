Özersay, Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’da

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’daydı. Özersay CNN TÜRK’de soruları yanıtladı.

Özersay gayrı resmi üçlü görüşme ardından, Kıbrıs Rum kesimine önemli mesajlar verdi.

Özersay, Kıbrıs Rum tarafının müzakereyi Kıbrıs sorununu çözecek bir enstrüman olarak değil, Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak bir araç olarak kullandığını savundu.

Berlin’deki üçlü görüşmeyi değerlendiren Özersay, 1968’den beri devam eden bir süreç olduğunu, 51 yıl olduğunu, yarım asrın devrildiğini anımsatarak, “Bu tür zirveleri, üçlü toplantıları, beşli zirveleri, Kıbrıs konferanslarını çok yaşadık” dedi.

(BRT/CNN)