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Özersay: Boşa geçen zaman ve zarar gören esnaf...

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney'de azalan vakaları işaret etti;

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:56
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Özersay: Boşa geçen zaman ve zarar gören esnaf...

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner'in, Güney'deki yüksek vaka sayılarını gerekçe göstererek, geçiş kapılarının şimdilik açılmayacağını söylemesine tepki gösterdi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs’ta günlük pozitif vaka sayılarının neredeyse 10 kat azaldığı, hatta iki basamaklı bir sayıya gerilediği bir günde “güneyde vaka sayılarının yüksek seyrettiğini ve bu nedenle sınır kapılarının şimdilik AÇILMAYACAĞINI” söyleyen bir Başbakan!!!

Bilimsel hesaplamalara göre oranların %0,16’lara gerilediği, aşılama açısından Mayıs sonunda güneydeki nüfusun %65’inin aşılanmış olacağı bir dönemde bunu söyleyen bir Başbakan.

Bilimsel verileri görmeyen, göremeyen bir hükümet...Kararlarını GUDURU alan bir yapı. Ekonomik olarak yitirilen fırsatlar, boşa geçen zaman ve zarar gören esnaf...

Gerçekten yazık... " dedi

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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