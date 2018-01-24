Özersay: "Bu aşamada Özgürgün'le görüşmemize gerek yok"

DP Genel Merkezi’nde 4’lü bir koalisyon hükümeti kurulması için bugün gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın mensuplarının soruları üzerine HP Genel Başkanı Kudret Özersay UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile bir koalisyon hükümeti kurulmaması yönünde partisinin alınmış bir kararı bulunduğunu anımsatarak, bu aşamada Hüseyin Özgürgün ile görüşmenin zaman kaybı olduğunu söyledi ve onunla görüşmeyeceklerini belirtti.
Kudret Özersay: “Bizim koalisyon hükümeti olmayacaksa UBP ile görüşmemize bu aşamada gerek yoktur. Bu nedenle zaman kaybına neden olmamak için böyle bir görüşmeye gerek olmadığını düşünüyorum”dedi
SN ÖZERSAY SEN BURALARA NASIL GELDİN AZ COK BİLİYORUZ.HAKLISIN UBP İLE HÜKÜMET KURMAYACAĞNI AÇIKLADIN AMA NEZAKET VAR GÖRGÜ VAR BİLMEM SİZDE VARSA....
Nezaket ve görgü ile yalançılık ve yapaylık arasındaki farkı dahi anlamayanlar var. 2018 başladı. Bütçesiz. Bu çok ivedi demektir. Yalan yere görüşme aptallıktır. Sn. AKINCI da cahil ve kandırılmaya müsait basit kesimleri, UBP ileride Cumhurbaşkanina karşı taraflı davrandı dedirtmemek için vermiştir. Yoksa 4 partinin mesajı nettir. UBP dürüst ise koalisyon yapamayacağını anladığı anda görevi iade eder. Yasal sürenin sonunu beklemez.