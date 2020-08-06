Özersay: “Bu coğrafyada biz de oyun kurucuyuz”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, az önce Alman ARD kanalı ile canlı bağlantı yapıp bir yandan 60. yılında 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin neden ortadan kalktığını, diğer yandansa Doğu Akdeniz'deki kaynakların ne şekilde ne zaman nasıl paylaşılabileceğini ve bunda Almanya'nın nasıl bir rol oynayabileceğini konuştuklarını belirtti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, KKTC olarak duruşlarını ve tezlerini dünyadaki farklı örneklerle anlattıklarını işaret ederek, “Bu coğrafyada bizim de bir oyun kurucu olduğumuzu, Kıbrıslı Rumlar gibi bizim de haklarımız olduğunu çatışmacı bir yaklaşımla değil taraflar arasında işbirliği yoluyla sorunlara çözüm bulunabileceğini vurguladık” dedi.

Kudret Özersay, “Görevimizin başındayız, çalışmaya devam” diyerek paylaşımını noktaladı.