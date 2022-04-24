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Özersay: "Bu devran dönecek"

24 Nisan 2022 Pazar 21:41
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Özersay: "Bu devran dönecek"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak trafikte karşılaştığı bir vatandaşla diyaloğunu anlattı.

Özrsay'ın paylaşımı şu şekilde:

Arabayla geçerken el etti, yavaşladım, camı açtım "Be hoca akşamüstü başlarım sabahın 3'üne kadar burada çalışırım, sonra sabah kalkıp makinist yanına giderim, iki işte birden çalışırık ama cebimizde beş guruş galmaz, hükümet edenler da neynan uğraşır" dedi...Sadece "haklısın gardaş" diyebildim...Bir Bakanı değişmeyi beceremedikleri için hükümeti bozup aynısını bir daha kuruyorlar! Çok gitmez, bu devran dönecek...

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