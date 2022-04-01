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Özersay: "Bu hükümet kalıcı değildir"

01 Nisan 2022 Cuma 16:24
169 Okunma
Özersay: "Bu hükümet kalıcı değildir"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün Lefkoşa'da düzenlenen 'Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır' eylemine katıldı.

Eylemden sonra sosyal medya hesabından payşalımda bulunan Özersay, "Bu hükümet kalıcı değildir" ifadelerine yer verdi.

Mesaj alınmazsa Geldikleri gibi giderler diyen Özersay'ın paylaşımı şu şekilde:

Verilen mesajı alırlar mı sizce? sanmam ama fark etmez! Çünkü bu hükümet kalıcı DEĞİLDİR! Mesajı almazlarsa "GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER"

Son Güncelleme: 01.04.2022 16:30
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