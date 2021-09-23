Özersay: “Bu kararın ülkeye olumlu getirisi olacağını düşünüyorum”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, geçişlerde aşılı olan kişilerden test istenmemesi yönündeki kararın memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Özersay, “Sağlık Teknik Komitesi’nin bu kararının ülkeye döviz girişi ve ekonomik canlılık açısından da olumlu getirisi olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“TURİZME DE KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYOR VE DESTEKLİYORUZ”

HP Lideri Özersay, şöyle devam etti:

“Umarım şartlar olumlu yönde ilerler ve ilave tedbire gerek kalmaksızın iki taraf arasındaki ekonomik ve sosyal maksatlı geçişler ve faaliyetler artar. Bu kararın doğru uygulamalarla desteklenmesi durumunda turizme de katkısı olacağını düşünüyor ve destekliyoruz.”