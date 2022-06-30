Özersay: "Bu paket ekonomiye rahat nefes aldırmayacak"

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Özersay, programda ilk olarak bugün açıklanan ekonomik paketi değerlendirdi. Paketi yeterli bulmadığını dile getiren Özersay, "hayat pahalılığı bu şekilde devam ettiği sürece insanlar hızla fakirleşecektir, alım gücünü artıracak bir ekonomik paket düşünülmeliydi" diye konuştu.

"BU PAKET EKONOMİYE RAHAT NEFES ALDIRMAYACAK"

"İthal ürünlerde fonların sıfırlanması, vergi hesap sisteminin değiştirilmesi gerekiyor" diyen Özersay, şunları kaydetti:

"İki temel ayak var bir borç vermek. Borç vermek pandemi döneminde yapıldı zaten. Paketlerle hayata geçirdik bunları, insanları borçlandırdık. Şimdi kimsenin borçlanma gücü yok ama siz kredi imkânı yaratıyorsunuz. Bu piyasanın içinde bulunduğu duruma çok da uygun değil. Aynı zamanda krediler için telaffuz edilen rakamlar da yeterli değil. Sosyal yardım alanlara ve engellilere bayramlık verileceğini açıkladınız. O rakamlarla bu insanlar ne yapabilir? Hayatlarını nasıl iyileştirebilir. Bana yeterli gelmiyor. Esas amaçları pahalılığı önlemek olmalıydı. Bu paket ekonomiye nefes aldırmayacak"

Özersay konuyla ilgili sözlerini, "insanları daha fazla borçlandırmaya dönük bir açılım asla çözüm değildir" diyerek sonlandırdı.

"AKARYAKITA ZAM GELİYOR, İNDİRİM GELMİYOR"

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yapılan indirimi de değerlendiren Özersay, brent petrolün günlük fiyatının düşüşe geçtiğini, bu kapsamda Türkiye'de fiyatlarda indirim yapıldığını ancak ülkemizde henüz bir indirimin gündemde olmadığını kaydetti. Özersay, 'konu zam olunca hemen yapılıyor ama indirim bir türlü gelmiyor' diye konuştu. Özersay, geçmiş dönemlerde de akaryakıt fiyatlarında dalgalanma yaşandığını, aradaki farkı halka zam olarak yüklemek yerine Fiyat istikrar Fonu'ndan faydalanıldığını da sözlerine ekledi.

MARKETLERDEKİ FİYAT FARKLARI... “ÖNCE HÜKÜMET ADIM ATMALI”

Marketlerdeki fiyat farklarını da değerlendiren Özersay, hükümetin önce bazı noktalardan fedakârlık yapması gerektiğini kaydetti. Özersay, sivil toplum örgütlerinin market fiyatlarını aşağıya düşürmek için istişarelere hazır olduklarını defalarca hükümete bildirdiklerini belirterek, 'Önce devlet adım atmalı, fonlar sıfırlanmalı, vergiler düşürülmeli, marketlere indirim yapabilecekleri bir ortam yaratılmalı. Sonra denetime çıkılmalı" diye konuştu. Özersay, bu görüşmeler yapılmadan çıkılacak olan denetimlerin sonuç vermeyeceğini dile getirdi.

ROGERS VE BAYBARS'IN PARTİDEN İHRACI...

Jale Refik Rogers'ın ve Ayşegül Baybars'ın sine-i millet kararına uymamasını ve partiden de istifa etmemelerini değerlendiren Özersay, bu durumun mümkün olmadığından iki ismin disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. Konuyla ilgili çok konuşmak istemediğini dile getiren Özersay, ' disiplin süreci devam ediyor. Ardından karar verilecek' dedi.

"HALKTAN GÜZEL DESTEK ALIYORUM"

Sine-i millet kararıyla siyaseti bırakmadığını vurgulayan Özersay, 'bu siyaseti halkın içerisinde yapmak demektir. Evet, halktan da güzel tepkiler alıyorum. Çünkü anlatıyorum. Mecliste siyaset yapmak daha kolaydır. Ben daha zoru halkın arasına inmeyi ve tek tek anlatmayı tercih ettim" dedi.

"MUHALEFETİN MECLİS'TE BİR BAŞARISI YOK"

Meclis'te muhalefetin kaile alınmadığını dile getiren Özersay, şunları kaydetti:

"Belediyeler Reformu Yasası'nın henüz geçmemiş olması, muhalefetin zaferi değil. Belediye çalışanlarının eylemleridir. İfade özgürlüğüyle ilgili yasaların geçmemesi gene muhalefetin başarısı değildir, siz gazetecilerin yaptığı direniştir. Bunun yanında Anayasa ihlal edildi, yerel seçimlerin 27 Kasım'da yapılmasına karar verildi, E-Devlet'le ilgili yasa geçti. Bunlar geçerken muhalefet meclisteydi. O zaman etkinlik nerede? Yasalar geçiyor. Muhalefet iktidarsızlaştırılıyor."

“NATO, İKİ TARAFI DA DİNLEMELİ”

Rum Lider Nikos Anastasiadis'in NATO toplantısına katılmasını değerlendiren Özersay, Rum lider Anastasiadis'in bu üyeliğe sıcak baktığının görüldüğünü kaydetti. Özersay, " gönül isterdi ki NATO toplantısına sadece Rum lideri değil Türk lideri de katılsın. Kıbrıs adasının geleceği NATO açısından önemliyse, adanın iki unsurunun da dinlenmesi iyi olacaktı" dedi.