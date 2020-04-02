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Özersay: “Bu suçu işleyenler cezasız kalmayacak”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, coronavirüs pozitif tespit edilen bazı vakaların, temas ettikleri kişileri bilinçli şekilde gizlediklerinin ortaya çıktığını açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:08
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Özersay: “Bu suçu işleyenler cezasız kalmayacak”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, coronavirüs pozitif tespit edilen bazı vakaların, temas ettikleri kişileri bilinçli şekilde gizlediklerinin ortaya çıktığını açıkladı.
Özersay, Coronavirüsle canla başla mücadele etmeye çalışılırken,vakaların temas ettikleri kişiler konusunda bilgi gizlediklerini ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdiklerinin tespit edildiğini dile getirdi.
Konunun Başsavcılığa aktarıldığını ve söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan Özersay, “Bu suçu işleyenler cezasız kalmayacak” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklaması şu şekilde: 

“Bu işin şakası yok!
Covid 19 virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ederken testleri pozitif çıkan bazı kişilerin yetkililerden kimlerle temas ettikleri konusunda bilgi gizledikleri ya da bilerek ve isteyerek hatalı bilgi verdikleri saptanmış durumdadır. Bu sorumsuzluk cezasız kalamaz. Bugün Başsavcımız ile görüştüm. Gerekli incelemeyi de yaptık. Az önce itibariyle bahse konu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Cezası iki yıla kadar hapislik olan bu suçun işlendiği saptanırsa cezası da verilecek. Kimsenin toplumun sağlığı ile oynamaya hakkı yoktur.

Ceza Yasası Mad. 190: “Hayata tehlikeli olan bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına yol açma olasılığı bulunan veya bulunduğunu bildiği veya bulunduğuna inanması için sebebi olan herhangi bir yasa dışı veya ihmalkar bir davranışta bulunan herhangi bir kişi” yasaya göre suç işlemiş olur.”

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKoronavirüsCoronavirüs
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Ugur 2020-04-02 17:33:08

Peki isimleri bilipte soylemeyen Belediye Baskanlari ve personeli icin de gecerli mi bu cunku hayatimizi hice sayiyorlar

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