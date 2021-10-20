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Özersay: “Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, yakıt krizine işaret ederek, "Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da” dedi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 21:03
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Özersay: “Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da”
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Özersay, “Eve gelebilmek için benzin istasyonunda kuyrukta bekledim, bakkalda durdum ekmek dahi kalmamış, raflar boşalmış adeta, herkes bir endişe ile ne bulduysa almış, bizim bakkal gelen bir müşteriye ‘tüp gaz da satmıyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Bu yüzyılda bize yokluk da yaşattılar karaborsa da maalesef” diyen Özersay, “Çok sayıda vatandaşın öfkeyle yaşadığı eziyeti anlattığına tanık oldum. Biz bunu hak etmiyoruz!” şeklinde tepki gösterdi.

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