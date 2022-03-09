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Özersay: Bunalıp istifa etmesi gereken sevgili Oğuzhan değildi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasını değerlendirerek, "Bunalıp istifa etmesi gereken sevgili Oğuzhan değildi" dedi.

09 Mart 2022 Çarşamba 18:18
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Özersay: Bunalıp istifa etmesi gereken sevgili Oğuzhan değildi
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, güvenoyu almasının üzerinden henüz bir hafta geçmesine rağmen, Bakanlar Kurulu değişikliğinin gündeme gelmesinin hükümet için ciddi bir itibar kaybına neden olduğunu söyledi.

UBP-DP-YDP hükümetinin Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun tercihi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşvikiyle bir önceki hükümetin devamı olarak kurulduğuna dikkat çeken Özersay, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

“Bu yaşanan gelişmeler çok üzüntü vericidir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin itibarını ve Türkiye ile olan ilişkilerini zedeleyen bir durumdur. Sayın Sucuoğlu’nun süreci iyi yönetememiş olması bu durumun nedenidir ancak bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bir sorumluluğu vardır. Cumhurbaşkanı olarak hükümete, Türkiye ile olan ilişkileri doğru zeminde, sağlıklı kurması için yardımcı olması gerekirdi ancak görünen o ki böyle bir girişimi olmadı. Mevcut fotoğrafta haksızlığa uğrayan kişi Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’dur.”

“HÜKÜMET, TÜRKİYE’YLE İLİŞKİLERİ GÜVEN ZEMİNİNE OTURTAMADI”

Halkın Partisi’nin yer aldığı hiçbir hükümette Türkiye’yle benzer sorunlar yaşanmadığına işaret eden HP Genel Başkanı Özersay, “Bakanlar Kurulu listesinin Başbakan tarafından oluşturulduktan sonra onaylanmadan önce Türkiye’den onay alınması zaten yanlıştı. Bazı açıklamalar yapıp kısa süre sonra açıklamaların tam tersini yapmak zaten sıkıntılı olan güveni yerle bir etti. Türkiye’yle olan ilişkilerin güven zemininde kurulamadığı gerçeği ortaya çıktı. Şu an da Türkiye’yle bir güven ilişkisinden bahsetmek mümkün değildir. Diğer yandan yaptığı açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden tersini yapmasının ardından Sayın Başbakan’ın bir ağırlığı kalacak mıdır, herkes bunu sorgulasın. Benzer bir durum hükümet kurma aşamasında da yaşanmıştı. Sayın Sucuoğlu, ‘YDP’yle bir hükümet söz konusu değil’ dedikten 48 saat sonra ‘Tam olarak öyle demedik’ diyebildi. Açıklamalarla ters düşen bu hamleler güveni yerle bir ediyor. Yeni kurulan, güven oyu almış olan bir hükümet ama toplum nezdinde zerre güven duyulmayan bir Bakanlar Kurulu ve bir hükümet söz konusudur. Şu anda bu son yaşanan gelişme bunun göstergesidir” diye konuştu.

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