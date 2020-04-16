Özersay: “Burada ahlaki bir durum var, her şeyi devletten beklemek doğru değil”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün özel bir televizyonda canlı yayına bağlanarak merak edilen soruları yanıtladı.

Açık olan işletmelerde basın çalışanlarıyla taksicilerin istisna olarak ayrı tutulduğuna dikkat çeken Özersay, kapalı olan işletmelerle ilgili de bazı istisnaların olduğunu söyledi.

Yıllardır yüksek kar marjı ile çalışan işletmelerin olduğuna dikkat çeken Özersay, ahlaki olanın söz konusu işletmelerin ‘en azından’ verilecek olan maaş desteğinin üstünü çalışanlara tamamlaması olduğunu ekledi.

“BASIN YARARLANACAK”

Önceden tartışma konusu olan birkaç meslek grubunun olduğunu söyleyen Özersay, söz konusu meslek gruplarına ilişkin netleştirme yapıldığını kaydetti.

Açık olan sektörler içerisinde iki istisnanın olduğuna dikkat çeken Özersay, bunlardan bir tanesinin basın emekçileri olduğunu ifade etti.

Basın için de bin 500 TL’lik maaş destek ödemesinin yapılacağını belirten Özersay, basının reklam gelirinin durduğunu dile getirdi.

Açık olmasına rağmen, çalışmalarına rağmen işleri yüzde 10’a kadar düşen taksicilerin de bu destek paketinden yararlanacağını ifade eden Özersay, soru işareti olacak bazı ara sektörlerin ve diğer meslek gruplarının olacağını, bununla ilgili doğru yanıtı Çalışma Bakanlığı’nın vereceğini vurguladı.

“BAŞVURULAR ONLİNE OLACAK”

Yaklaşık 60 bin kişiye bu desteğin verileceğine dikkat çeken Özersay, başvuruların online olarak yapılacağını ifade etti.

Söz konusu paranın çalışanların kendi adlarına açılacak olan bir banka hesabına yatırılacağını ifade eden Özersay, paranın çalışanlara verileceğini söyledi.

Bu kaynağın esasen devletin maliyesinden ödenmediğini dile getiren Özersay, söz konusu kaynağın bir fondan ödendiğini dile getirdi.

“Yerel işgücünü destekleme fonundan ödeniyor” diyen Özersay, kaynağın sınırlı olduğunu belirtti.

“BURADA AHLAKİ BİR MESELE VARDIR”

Küçük esnafın 1 -2 ay kapalı olduğunda diğer yükleri de düşünüldüğünde bazı şeyleri karşılamayabileceğini belirten Özersay, ahlaki olanın ödeyebilecek kişilerin en azından üstünü tamamlamasıdır.

“Verilecek olan maaş desteğini kendi çalışanlarına en azından tamamlaması ahlaki olandır. Eğer gücü varsa. Gerçekten de geçen yıllar içerisinde yüksek kar marjı ile çalışan işletmeler oldu. 1-2 ay içerisinde çok yüksek kar elde edebilecek olan işletmeler vardır. Bu sektörlerde ve işletmelerde devletten katkı gelmesini beklemeksizin zaten yıllardır birlikte çalıştığı kendi çalışanlarını ve çalışma arkadaşlarını bir iki ay ödemekten geri durmaması gerektirir” diyen Özersay, burada da ahlaki bir meselenin olduğunu söyledi ve her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını ekledi.

Kıbrıs Postası - TÜNAY MERTEKÇİ