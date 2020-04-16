Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Özersay: “Burada ahlaki bir durum var, her şeyi devletten beklemek doğru değil”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün yaptığı açıklamada, bin 500 TL'lik devlet desteğinin çalışanların hesabına yatacağına vurgu yaptı.

16 Nisan 2020 Perşembe 10:00
1069 Okunma
Özersay: “Burada ahlaki bir durum var, her şeyi devletten beklemek doğru değil”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün özel bir televizyonda canlı yayına bağlanarak merak edilen soruları yanıtladı.

Açık olan işletmelerde basın çalışanlarıyla taksicilerin istisna olarak ayrı tutulduğuna dikkat çeken Özersay, kapalı olan işletmelerle ilgili de bazı istisnaların olduğunu söyledi.

Yıllardır yüksek kar marjı ile çalışan işletmelerin olduğuna dikkat çeken Özersay, ahlaki olanın söz konusu işletmelerin ‘en azından’ verilecek olan maaş desteğinin üstünü çalışanlara tamamlaması olduğunu ekledi.

“BASIN YARARLANACAK”

Önceden tartışma konusu olan birkaç meslek grubunun olduğunu söyleyen Özersay, söz konusu meslek gruplarına ilişkin netleştirme yapıldığını kaydetti.

Açık olan sektörler içerisinde iki istisnanın olduğuna dikkat çeken Özersay, bunlardan bir tanesinin basın emekçileri olduğunu ifade etti.

Basın için de bin 500 TL’lik maaş destek ödemesinin yapılacağını belirten Özersay, basının reklam gelirinin durduğunu dile getirdi.

Açık olmasına rağmen, çalışmalarına rağmen işleri yüzde 10’a kadar düşen taksicilerin de bu destek paketinden yararlanacağını ifade eden Özersay, soru işareti olacak bazı ara sektörlerin ve diğer meslek gruplarının olacağını, bununla ilgili doğru yanıtı Çalışma Bakanlığı’nın vereceğini vurguladı.

“BAŞVURULAR ONLİNE OLACAK”

Yaklaşık 60 bin kişiye bu desteğin verileceğine dikkat çeken Özersay, başvuruların online olarak yapılacağını ifade etti.

Söz konusu paranın çalışanların kendi adlarına açılacak olan bir banka hesabına yatırılacağını ifade eden Özersay, paranın çalışanlara verileceğini söyledi.

Bu kaynağın esasen devletin maliyesinden ödenmediğini dile getiren Özersay, söz konusu kaynağın bir fondan ödendiğini dile getirdi.

“Yerel işgücünü destekleme fonundan ödeniyor” diyen Özersay, kaynağın sınırlı olduğunu belirtti.

“BURADA AHLAKİ BİR MESELE VARDIR”

Küçük esnafın 1 -2 ay kapalı olduğunda diğer yükleri de düşünüldüğünde bazı şeyleri karşılamayabileceğini belirten Özersay, ahlaki olanın ödeyebilecek kişilerin en azından üstünü tamamlamasıdır.

“Verilecek olan maaş desteğini kendi çalışanlarına en azından tamamlaması ahlaki olandır. Eğer gücü varsa. Gerçekten de geçen yıllar içerisinde yüksek kar marjı ile çalışan işletmeler oldu. 1-2 ay içerisinde çok yüksek kar elde edebilecek olan işletmeler vardır. Bu sektörlerde ve işletmelerde devletten katkı gelmesini beklemeksizin zaten yıllardır birlikte çalıştığı kendi çalışanlarını ve çalışma arkadaşlarını bir iki ay ödemekten geri durmaması gerektirir” diyen Özersay, burada da ahlaki bir meselenin olduğunu söyledi ve her şeyi devletten beklemenin doğru bir yaklaşım olmadığını ekledi.

Kıbrıs Postası - TÜNAY MERTEKÇİ

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKoronavirüsBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu: “Testi pozitif çıkan vatandaşlar rahatsızlık nedeniyle hastanede kalıyordu”
Sadıkoğlu: “Testi pozitif çıkan vatandaşlar rahatsızlık nedeniyle hastanede kalıyordu”
Karaman : "Oteldeki tetkikler devam edecek"
Karaman : "Oteldeki tetkikler devam edecek"
62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
62 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim