Künye
Kıbrıs 25
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
banner107

Özersay : Burası bir parti değil, hukuk devletidir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:18
177 Okunma
Özersay : Burası bir parti değil, hukuk devletidir
banner108

ÖZEL HABER

Hükumetin istifası okunan meclis genel kurulunda muhalefet parti başkanları da söz aldı. 

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, hükumetin aylar öncesinde istifa etmesi gerekiyordu dedi. 

Özersay, hükumetin kurultay hükumeti olduğunu devletin itibarsızlaştırılmasının söz konusu olduğunu vurguladı. 

Özersay, yaşanan siyasi krizi mide bulandıran bir durum olarak değerlendirdi ve ekledi bu durumun bitmesi için seçime gidilmesi gerekiyor dedi.

Genel Tarım Sigortasının geçmesi ve çiftçinin ödenebilmesi için Halkın Partisi olarak destek vereceğiz diyen Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi. 

Tatar’a burası bir parti devleti değildir, siyasi partilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar’a meclis kürsüsünden seslen Özersay, burası bir hukuk devletidir bir partinin kurultay devleti değildir meclis iradesini halkın iradesine sunmak gerekiyor bir an önce erken seçim tarihini açıkla çağrısı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fazilet Özdenefe: "Her bir kurumu yerle bir ettiniz"
Fazilet Özdenefe: "Her bir kurumu yerle bir ettiniz"
SKANDAL VİDEO! İşte duruşmadan detaylar...
SKANDAL VİDEO! İşte duruşmadan detaylar...
Saner: "Gözüm kulağım Mağusa'daki duruşmada!"
Saner: "Gözüm kulağım Mağusa'daki duruşmada!"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim