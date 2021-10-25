Özersay : Burası bir parti değil, hukuk devletidir

ÖZEL HABER

Hükumetin istifası okunan meclis genel kurulunda muhalefet parti başkanları da söz aldı.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, hükumetin aylar öncesinde istifa etmesi gerekiyordu dedi.

Özersay, hükumetin kurultay hükumeti olduğunu devletin itibarsızlaştırılmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Özersay, yaşanan siyasi krizi mide bulandıran bir durum olarak değerlendirdi ve ekledi bu durumun bitmesi için seçime gidilmesi gerekiyor dedi.

Genel Tarım Sigortasının geçmesi ve çiftçinin ödenebilmesi için Halkın Partisi olarak destek vereceğiz diyen Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı eleştirdi.

Tatar’a burası bir parti devleti değildir, siyasi partilerle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar’a meclis kürsüsünden seslen Özersay, burası bir hukuk devletidir bir partinin kurultay devleti değildir meclis iradesini halkın iradesine sunmak gerekiyor bir an önce erken seçim tarihini açıkla çağrısı yaptı.