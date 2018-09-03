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Özersay-Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:57
Özersay-Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı

Dışişleri Baknaı Kudret Özersay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşme tamamlandı.

İki Bakan görüşmenin ardıdnan şu sırlarda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkünün haklarının korunmaya devam edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, olası bir müzakere sürecinin başlayabilmesi için, sonuç odaklı olması gerektiğine dikkat çekti.

Mevlüt Çavuşoğlu, “Laf olsun diye uzun zaman kaybına kimsenin tahmmülü yok” dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Özersay’la ay sonunda New York’ta yeniden beraber olacaklarını da söyledi.

Başbakan Yardımcısaı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Çavuşoğlu’na bu kritik dönmde yaptığı davet için teşekkür etti.

Uluslararası ve bölgesel aktörler arası ilikişlerin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini belirten Bakan Özersay, “Bu konuları

takip ediyoruz. Bugün bu konular ortağımız ve müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti ile görüşmeye başladık.” Dedi.

“Yerleşmiş kalıpların dışında bazı adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz.” Diye konuşan Özersay, ay sonunda BM Genel Kurul Toplantıları sırasında ele alınacak konuları da gözden geçirdiklerini söyledi.

Bugün ele aldıkları ve alacakları konularda tam bir mutabakat ve görüşbirliği içerisinde olduklarını belirten Bakan Özersay, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Basın açıklmasının ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçildi.

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