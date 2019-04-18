Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

18 Nisan 2019 Perşembe 16:29
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü
banner44

Kıbrıs konusu Ankara’da bir kez daha masaya yatırıldı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu amaçla bugün heyeti ile birlikte Ankara’ya gitti.

Özersay Ankara’da mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusunda gelinen son nokta ele alındı. Çavuşoğlu açıklamada bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

banner41
”KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunun ardından yaptığı değerlendirmede ‘görüşmelerin sürdürülmesi için zemin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır’ yorumunda bulunmuştu.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Lefke’de iş kazası! 1 yaralı
Lefke’de iş kazası! 1 yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim