Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

Kıbrıs konusu Ankara’da bir kez daha masaya yatırıldı. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu amaçla bugün heyeti ile birlikte Ankara’ya gitti.

Özersay Ankara’da mevkidaşı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusunda gelinen son nokta ele alındı. Çavuşoğlu açıklamada bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

”KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la Kıbrıs meselesinde gelinen aşamayı değerlendirdik. Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğini ve güvenlik endişelerini karşılayan bir çözüm modeli için ortak çabalarımızı sürdüreceğiz.”

Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyine sunduğu Kıbrıs raporunun ardından yaptığı değerlendirmede ‘görüşmelerin sürdürülmesi için zemin olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır’ yorumunda bulunmuştu.

(BRT)