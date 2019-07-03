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Özersay Cenevre’de

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarda bulunuyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:12
Özersay Cenevre’de

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarda bulunuyor.

Özersay, temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından Üçüncü Sekreter Ömür Gedikoğlu eşlik ediyor.

Bakan Özersay’ın heyetinde KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alıyor.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
ÖzersayCenevreHaber
Yorumlar
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:)) 2019-07-03 10:49:30

nabarmış orda hükümet icraatlarınımı anlatırmış :)))

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Alico 2019-07-03 10:51:02

Ülkede olmaması çok daha iyi .

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Ertaç Eser 2019-07-03 14:24:41

Ülkemiz tanınmadığı halde maaşAllah dış temaslar bitmiyor.Halkın maaşına göz dikeceğinize kendinizi kısıtlayın,Allah bilir Özersayla 15 de yardımcı gitti.

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Türko 2019-07-03 12:59:41

Çok başarılı bir politikacı.

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