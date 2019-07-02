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Özersay Cenevre’de temaslarda bulunacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Cenevre’ye gidiyor.

02 Temmuz 2019 Salı 15:04
Özersay Cenevre’de temaslarda bulunacak

KKTC’den sabah saatlerinde ayrılan Özersay, Cenevre temasları kapsamında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz’de doğal kaynaklar gerginliği ve bölgesel güvenlik konularını da içeren bir konferansta konuşacak ve çeşitli yabancı basın mensuplarına röportajlar verecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Cenevre temasları sırasında Müsteşarı Güneş Onar ile Bakanlık diplomatlarından üçüncü sekreter Ömür Gedikoğlu da eşlik ediyor. Bakan Özersay’ın heyetinde ayrıca KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman da yer alacak.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Özersay
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