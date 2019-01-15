Özersay: “Çift uyruklu kişilerin sorun yaşamaması için…”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Sucuoğlu’nun KKTC ve TC pasaportlarıyla ilgili iddiasına yönelik söz alarak, yurtdışında kamu görevlisi olanların veya olmayanların uluslararası faaliyetlere katıldığını ifade etti.

Sadece kamu görevlilerinin değil olmayan bireylerin de katıldığını, devletten yardım aldığını, bu çerçevede bu bireylerin zorluklar çekmemesi için KKTC limanlarından çıkması kaydını koyduklarını anlatan Özersay, devlet tarafından desteklenen projelerde uluslararası etkinliklere katılan çift uyruklu kişilerin sorun yaşamaması için böyle bir adımın atıldığını kaydetti.

Vize sorununu işaret eden Özersay, bu tip sıkıntıların önüne geçmek için bu adımın atıldığını, devletin desteklediği vatandaşlarının önünü açmak için bu kararı ürettiklerini söyledi.

Bir etkinlikte önemli olanın hangi bayrak altında katılmak için müracaat yapıldığı olduğuna işaret eden Özersay, devletin buna önem vererek destek verdiğini kaydetti.

Özersay, eleştirilere yanıt vererek, vatandaşların seyahatlerinde hangi belgeyi kullanması yanında KKTC limanlarından çıkması şartının devam ettiğini belirtti.



“ABD’YE KKTC PASAPORTUYLA GİTTİM, DİĞER TARAFTAN DOĞUM BELGEM BİLE YOK”

ABD’ye ziyaretine KKTC pasaportu ile gittiğini, diğer tarafa ait doğum belgesi bile olmadığını anlatan Özersay, ülkeyi temsilen uluslararası etkinliklere katılacak kişiler ve ekiplere destek verirken tüm süreçlere önem verdiklerini kaydetti.

Bunun sıkıntısını çok defa yaşadıklarını, bu yüzden bir sıkıntının aşılması için bu adımı attıklarını ifade eden Özersay, bunun bir siyasi irade olduğunu vurguladı.

Özersay, Amcaoğlu’nun “KKTC pasaportunun neyini beğenmediniz de bunu değiştirmeye çalışıyorsunuz, bu cesareti nerden buldunuz” sorusu üzerine, bunun söz konusu olmadığını, bir şeyi beğenip beğenmemekle ilgili bir durum olmadığını ifade etti ve hiçbir manada bir durumun yaptığı bağdaştırmayla ilgilisi olmadığını söyledi.

Bu konuda herhangi bir risk olduğunu veya vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptıklarını düşünmediklerini ifade eden Özersay, ileride bir sıkıntı ortaya çıkar ve tespit ederlerse bu kararı oturup tekrar değerlendirebileceklerini kaydetti.



ŞAHALİ: “HAKARET CTP GELENEĞİNDE YOK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Zaroğlu’nun CTP ile ilgili iddiaları üzerine söz alarak, “peşkeş” sözünü kabul etmediğini, bu işlemin iptali için 10 yıl süre olduğunu ancak kimsenin adım atmadığını dile getirdi.

Şahali, kurumun ve otelin bu iddialar ve sürekli gündemde tutulmasıyla zarara uğratıldığını itibar kaybı yaşatıldığını ifade etti. Şahali, ayrıca “CTP’nin resmi sosyal hesabı bir tanedir, ilçe ” dedi, hakaretin CTP geleneğinde olmadığını vurguladı.

Şahali, milletvekillerinin yasalara uymak zorunda olduğunu da ifade ederek, ilgili yasayı okudu ve Zaroğlu’nun kürsüde bu yasanın bazı maddelerini okumaktan kaçındığını savundu. Şahali, yasal yön yanında etik boyuttan da bakıldığında bu girişimin doğru olmadığını kaydetti.



ATAOĞLU

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Sucuoğlu’na görüş ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, turizm sektörünün geliştirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, KKTC’ye gelen turistleri engelleme girişimlerini aşmak için çalıştıklarını dile getiren Ataoğlu, acentelerin ödenmeleri konusunda yürüttükleri çalışmalara değindi.

Teşvikler konusunda önümüzdeki günlerde toplantılar yapacaklarını söyleyen Ataoğlu, iki havayolunun çekilmesiyle artan fiyatlara müdahale için THY seferlerinin artmasıyla için gereken girişimleri yaptıklarını söyledi.

Bu girişimler sonucu sefer sayısının arttığını dile getiren Ataoğlu, buna rağmen istenen neticenin elde edilemediğini kaydetti.

Ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Ataoğlu, yurt dışında gerçekleştirilen reklam çalışmalarının olumlu sonuçları olduğunu kaydetti.