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Özersay: Çıkardığımız dersler var!

12 Eylül 2019 Perşembe 20:27
Özersay: Çıkardığımız dersler var!

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün gece Girne’de yaşanan patlamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bölgede hayat normale döndü ama çıkardığımız dersler var” dedi.

Olayın olduğu sabahın ilk saatlerinden bu yana bölgede olduklarını söyleyen Özersay şöyle devam etti:

“Dün akşamki patlamalardan fiziken ya da en azından psikolojik olarak etkilenmiş olan Arapköy sakinlerini, patlama alanına daha yakın olan konut sahibi vatandaşlarımızı, otel ve restoran gibi turistik tesisleri ve işletmecilerini ziyaret ettik, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık, moral verdik. Çatalköy Belediyesi’nde toplanan kriz komitesine başkanlık ederek bazı somut tedbirler kararlaştırıp kamuoyuna açıkladık. Son olarak da ülkemizdeki elektrik üretimi açısından büyük önem taşıyan Teknecik Santrali’nde incelemelerde bulunduk, sorumlulardan bilgi alıp olayı yakından izleyen emekçilerle sohbet ettik.

Krizin yönetilmesinde bu sabah 2:00 sularından itibaren hiç uyku uyumadan çalışan ve katkı koyan Belediye, Kaymakamlık, sivil savunma, asker, polis, itfaye, orman dairesi, ve ilgili tüm bakanlıklar ile kamuoyuna düzenli ve sağlıklı bilgi vermeye çalışan tüm medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Memlekete, hepimize geçmiş olsun.”

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