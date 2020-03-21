Özersay: “Çocuklara vebalı muamelesi yapılması kabul edilebilir değil”

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay River Side Otel’de yaptığı açıklamada yurtla ilgili olarak, önceden verilen sayıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu, ilgili yurtta odaların sadece bir kısmında sorun olduğunu açıkladı.

Ortaya çıkan sorunun ardından doğrudan doğruya başka bir yer bulunarak kökten çözme gittiklerini belirten Özersay, ihmalin kimlerden dolayı kaynaklandığının tespit edileceğini ve gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yaptığı açıklama hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özersay, üç gün öncesine kadar yurt dışından gelen vatandaşlarımızın ev karantinasında tutulduğunu hatırlattı ve bölgede yaşayan insanlar dâhil olmak üzere, çocuklara vebalı muamelesi yapılmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bu tür olağan üstü dönemlerde spekülatif olayların yaşanabileceğini sözlerine ekleyen Özersay, sükunet halinde olmamız gerektiğini, yanlış bir şey olduğu takdirde müdahale edileceğini ve yanlış bilgi olduğu takdirde doğru bilgilerin verileceğini söyledi. Otelde sağlık ve güvenlik koşulları açısından bir risk olmadığını da aktaran Özersay, “Sıra dışı dönemden geçtiğimiz için herkesin travma yaşıyor. Sakin olmalıyız” dedi.