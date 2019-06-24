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Özersay: Cumhurbaşkanı saf dışı bırakılıyor söylemleri abartı

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay mecliste yaptığı konuşmada "Toplum lideri bypass edilmeye çalışılıyor söylemi doğru saptama değildir. Bu abartıyı doğru bulmuyorum" dedi

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:27
Özersay: Cumhurbaşkanı saf dışı bırakılıyor söylemleri abartı

Özersay'ın açıklamaları şöyle:

Bakanlar kurulunda Maraş ile ilgili sadece envanter çalışması çapılacağı kararı alındı. Bu konu ile ilgili bir kaç husus üzerinde durduk. Eski sakinlerin ve evkafın mallarına halel gelmeyecek şekilde bir şeyler yapacağız.

Türk yönetimi ve BM tarafından idare edilsin ya da Rum yönetimi ile konuşulsun bununla alakalı bir şey konuşulmadı.

Benim yıllardır söylediğim şey evet Türk yönetiminde açılsın Ersin Bey de aynı fikirde benimle. Biz Maraş konusunda Cumhurbaşkanı ve diğer partilerin görüşlerini alacağımızı daha kararı alırken basına verdik.

Eroğlu ve Talat’la da görüşme ayarlandı. Sürecin nasıl işleyeceğini göreceğiz

Toplum lideri bypass edilmeye çalışılıyor söylemi doğru saptama değildir. Bu abartıyı doğru bulmuyorum Sayın Akıncı seçilmiştir. Görev süreci içinde saygıyı hak eden birisidir. Bypass edilmesi doğru değildir biz de doğru bulmayız.

Kriz varmış gibi göstermek doğru değil. Yangına körükle gitmek gibi bu olay.

Buradaki milletvekilleri de seçilmiş milletvekilleridir biz de buraya kurayla gelmedik bize de saygı duyulması gerekir. Bu vekiller seçilmemiş gibi bir vurgu yapıyorsunuz

Sosyal içerikli görüşmelerde Mavroyannis ve Neofitu ile olan görüşmelerimde bilgi verdim. Yine Mavroyannis’le Limasol’da yemek yedim, onda da haber verdim.

Sosyal içerikli olmasına rağmen bazı görüşmeler Cumhurbaşkanının takip ettiği konularla ilgiliyse kendisine bilgi verdim. Ama akıncının takip etmediği önemsiz bir şeyse bilgi vermedim.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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Doğru Söz 2019-06-24 16:17:39

1- Düşünebilene, abartıyı doğru bulmuyorum demek bile suçu kabul etmektir.
2- İnsanlar seçildiği için değil, takdir edilen icraatlarından dolayı saygıyı hak ederler.
Nice seçilmişler icraatlarından dolayı ya hapis cezası almış veya idam edilmiştir. Seçilen saygıyı hak eder deyip geçsek suistimaller alır başını gider.
Sn. Akıncı her aklı başında ve fanatik olmayan tarafından saygı duyulan üstün ve çok medeni bir kişiliktir.

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Gül 2019-06-24 19:33:41

Hala daha Ersin bey başka siz başka söylersiniz
Bir oturup konuşun da hiç olmazsa basına ayni şarkıyı söyleyin

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