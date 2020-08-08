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Özersay: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğine dikkat çekti.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26
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Özersay: Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır

Cumhurbaşkanını tarafsız olması gerektiğini anlatan Kudret Özersay, Cumhurbaşkanının insanları ırkına, partisine, siyasi ve dünya görüşüne göre ayırmadan birleştirici bir rol üstlenmesi gerektiğini aktardı.

Özersay şu sözlerle konuşmasını sürdürdü:

 “Tüm toplumun kendini temsil ettiğini düşündüğünü bir lideri olmalıdır. Gerginlik üzerine kurulu bir politika benimsemek değil, diyalog yolunu seçmek önemlidir. Sadece Kıbrıs konusunda değil, ticari, ekonomik konularda da fikir üreten, Birleşmiş Milletler, Rum tarafı, Türkiye ve İslam İşbirliği ile ilişkileri doğru bir eksende yürütecek temsilcilere ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı her şeyi ben tek başıma yaparım diyen bir model olmamalı. Ekiple ve ortak akılla hareket etmelidir.

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
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