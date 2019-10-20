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Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçimi partilerin değil halkın seçimi olmalı

20 Ekim 2019 Pazar 16:40
Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçimi partilerin değil halkın seçimi olmalı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin siyasi partilerin seçimi değil, halkın seçimi olması gerektiğini vurguladı.

Özersay, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı’nın partiler üstü bir görev yeri olduğunu, bu nedenle siyasi partileri ne olursa olsun Cumhurbaşkanlığı seçiminde önceliğin parti değil ülke olması gerektiğini belirterek, “Siyasi partilerin ne istediği, siyasi partiler içerisinde kimin kime dönük hangi hesabı yaptığı gibi hususlar öncelikli olmamalıdır. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi Halkın yararını ve Kıbrıs Türkünün geleceğini düşünerek karar vermemiz gereken bir seçim olmalıdır” dedi.

Halkın Partisi’nin de belirli unsurlara bakarak halkın yararına olanı değerlendirip karar vereceğini, ancak henüz karar verme noktasında olmadıklarını söyleyen Özersay, şöyle devam etti:

“Biz bu süreçleri bir toplantıyla bir gecede sonuçlandırmayı doğru bulmayız. Galeyana gelmeden, aklıselim neyse onu dikkate alarak karar vermek önemlidir. Kıbrıs Türkünün geleceğini yakından ilgilendiren bu kadar önemli bir seçimle ilgili olarak acele ve duygusal kararlar vermekten kaçınıyoruz.”

“ ‘PARTİM, PARTİN DEĞİL MEMLEKETİM’ DİYEBİLMELİYİZ ARTIK”

Cumhurbaşkanlığı konusunda kendisinin henüz bir karar vermediğini ve toplumun farklı kesimleriyle temaslarını sürdürerek değerlendirme yaptığını söyleyen Özersay, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bugüne değin genelde senin partin, benim partim debildi, hep bu parti konusu ön plana çıktı. Oysa Cumhurbaşkanlığı seçimi başkadır, farklıdır, farklı olmalıdır. Burada particilik değildir esas olan. Partim, partin değil, Memleketim diyebilmeliyiz artık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkemizi seviyorsak, gerçekten kendimizi değil de bu ülkenin geleceğini düşünüyorsak Memleketim diyebilmeliyiz.”

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Kudret ÖzersayCumhurbaşkanlığı SeçimiHalkın SeçimiHaberGündemKıbrıs
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Nuriye 2019-10-20 20:02:17

Tatarın oyununa gelmeye hazır olsan iyi edersin be bay...Cart curt değil bu işler..Amma adamınana kalktın ortaklık kurdun ha..Bu toplum seni affetmeyecek..

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