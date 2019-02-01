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Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçimini bugünden tartışmaya başlamak doğru değil

Özersay, tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin kararlı adımlarla görevine devam ettiğini belirtti

01 Şubat 2019 Cuma 15:37
Özersay: Cumhurbaşkanlığı seçimini bugünden tartışmaya başlamak doğru değil

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Koalisyon Hükümeti’nde iyi niyetle devam ediyoruz. Esas hedef toplumun yararına işler yapmaktır” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BRT Sabah Haber’e konuk oldu.

Yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin kararlı adımlarla görevine devam ettiğini belirten Özersay, “Yaptıklarımız, yapamadıklarımız ve yapamadıklarımızı farkında olduğumuzu herkes görüyor ve anlıyor” dedi.

Yıllardır konuşulan müşavirlik meselesi ve vatandaşlıklar konusunda önemli adımlar attıklarını dile getiren Özersay, özellikle bundan sonra haksız vatandaşlık verilememesi için ilgili yasanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu Reformu Yasa Tasarısı’nın da önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nun gündemine geleceğini söyleyen Özersay, önemli olanın bu tasarıya ilk kez gündeme gelmiş gibi davranılmaması olduğunu belirtti.

Kudret Özersay, hukuksuzluklara ve yolsuzluklara karşı mücadelenin süreklilik göstermesi gerektiğini ve hayatın bir parçası olması gerektiğini söyledi.

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Bu konuda daha önceki dönemlerin aksine takiplerin süreklilik gösterdiğini dile getiren Özersay, esas murat edilenin caydırıcılık yaratmak olduğunu vurguladı.

CAS ve Şeker Sigorta’da ortaya çıkan suç unsurlarının takip altında olduğu bilgisini de veren Özersay, suçluların cezalandırılacağını kaydetti.

Dome Otel konusunun gereğinden fazla gündemde kaldığını, bu konunun çok önceleri gündeme gelerek çözümlenmesi gerektiğini dile getiren Özersay, önümüzdeki günlerde bu konunun artık sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ BUGÜNDEN TARTIŞMAYA BAŞLAMAK DOĞRU DEĞİL

Halkın Partisi’nin UBP ile hükümet kuracağı ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde bir kurgunun yaratılmasından şikayet eden Özersay, Halkın Partisi’nin yeni organlarının oluşturulduğunu ve yeni organların geleceği tartışmadan bunların konuşulmasının doğru olmadığının altını çizdi.

Kudret Özersay, “Bir buçuk sene sonra yapılacak bir seçimi bugünden tartışmaya başlamak doğru değildir, bu durumlar toplumu gerer” ifadelerini kullandı.

Özersay, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın Türkiye Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinin ardından yaptığı açıklamaları da eleştirdi.

Özersay, “KTÖS Türkiye Cumhuriyeti’nin etnik temizlik yaptığını söyleyerek çok ayıp etmiştir. Bu çok yakışıksızdır. Türkiye, Adada etnik temizlik yapılmasını önleyen bir devlettir. Bu Kıbrıs Türk halkının hissiyatını yansıtmıyor” dedi.

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Kudret ÖzersayKoalisyon HükümetiCumhurbaşkanlığı SeçimiHaberGündemKıbrıs
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YalancıÇOBAN 2019-02-01 16:22:31

HEEE PİNOKYO

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