Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Özersay'dan Anastasiadis'e eleştiri!

07 Nisan 2019 Pazar 16:11
Özersay'dan Anastasiadis'e eleştiri!
banner44

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in “Sadece Rum başkan” olsun açıklamasını eleştirdi. Özersay “Statükonun devamını sağlayacak türden bir müzakere için bayat ‘yeni fikirler’ kabak tadı veriyor” dedi.

banner41
Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Taa Downer zamanında ortaya atılan ama siyasi eşitliği sulandırdığı için devre dışı kalan bayat düşünceleri Rum lider yeniden masaya taşımış bugün Rum basınına göre. Dönüşümlü Başkanlık yerine, her hal ve şartta her zaman bir Kıbrıslı Rum Başkan ve dönüşecek olan sadece Başbakan. Yani Başkan sadece Rum, Başbakanlık da Rum ve Türkler arasında dönüşümlü. Özetle devlet başkanı her hal ve şartta bir Kıbrıslı Rum. Anlaşılan bunu “yeni fikir” olarak müzakerelerin devamını tercih eden konformistlere yutturmaya çalışacak. Statükonun devamını sağlayacak türden bir müzakere için bayat “yeni fikirler” kabak tadı veriyor.”

banner22
Son Güncelleme: 07.04.2019 16:19
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisÖzersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak
Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak
Gazimağusalı Zaliha Başman hayatını kaybetti
Gazimağusalı Zaliha Başman hayatını kaybetti
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı
İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim