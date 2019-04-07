Özersay'dan Anastasiadis'e eleştiri!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in “Sadece Rum başkan” olsun açıklamasını eleştirdi. Özersay “Statükonun devamını sağlayacak türden bir müzakere için bayat ‘yeni fikirler’ kabak tadı veriyor” dedi.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Taa Downer zamanında ortaya atılan ama siyasi eşitliği sulandırdığı için devre dışı kalan bayat düşünceleri Rum lider yeniden masaya taşımış bugün Rum basınına göre. Dönüşümlü Başkanlık yerine, her hal ve şartta her zaman bir Kıbrıslı Rum Başkan ve dönüşecek olan sadece Başbakan. Yani Başkan sadece Rum, Başbakanlık da Rum ve Türkler arasında dönüşümlü. Özetle devlet başkanı her hal ve şartta bir Kıbrıslı Rum. Anlaşılan bunu “yeni fikir” olarak müzakerelerin devamını tercih eden konformistlere yutturmaya çalışacak. Statükonun devamını sağlayacak türden bir müzakere için bayat “yeni fikirler” kabak tadı veriyor.”