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Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ; "Vefa borcunuz varsa bunu devletin imkanlarıyla ödemeye hakkınız yoktur" dedi.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:32
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Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri

Özersay'ın açıklamaları şu şekilde.

VEFA BORCUNUZ VARSA BUNU DEVLETİN İMKANLARIYLA ÖDEMEYE HAKKINIZ YOKTUR!

KURULTAY PAZARLIKLARINIZA DEVLETİN KURUMLARINI MEZE YAPAMAZSINIZ!

Hukuk düzenini ve kamu vicdanını YOK SAYANLAR, devlete inandıklarını ve devlete sahip çıktıklarını söyleyemezler. Hafta sonu gündeme taşıdığımız skandal atama konusunda bugün sayın Arıklı’yı Meclis kürsüsüne çıkıp sorularımızı cevaplamaya zorladık. Meclis’te duyduklarımız durumun görülenden de daha vahim olduğunu ortaya çıkardı. Evrak sahteleme suçundan hüküm giymiş ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından dolandırıcılık yaptığı saptanan kişiyi atayan sayın Arıklı “bu atamayı yaparak VEFA BORCUMU ÖDEDİM” dedi bugün. Düşünebiliyor musunuz?

Bugün kendisine sorduğumuz sorulara VEREMEDİĞİ yanıtlardan da anlaşılacağı üzere bu atama sadece ETİK DIŞI değil aynı zamanda HUKUK DIŞIDIR da. Mülhak vakıf statüsünde olan LAÜ mütevelli heyeti üyesi atanabilmenin koşulları vardır ve atanan kişi bu şartlara aykırı olarak atanmıştır.

Bu atamanın sorumluluğu sadece atamayı yapan sn. Arıklı’nın değil başta Başbakan Saner olmak üzere koalisyonun diğer ortaklarının ve dışarıdan destek veren SÖZDE bağımsız vekillerindir.

Son Güncelleme: 15.03.2021 17:37
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