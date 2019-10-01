Özersay'dan birliktelik vurgusu

Konuşmasına Erol Kazım Andaç ve Oktay Feridun’a rahmet dileyerek başlayan Özersay, ülkenin çok da kolay olmayan bir dönemden geçtiğini, talihsizlikler yaşandığını, ciddi doğal afetlerin de olduğu zor bir dönem olduğunu kaydetti.

Ülke imkanlarının sınırlı olduğunu ancak bunun “ istesek de bir şey yapamayız” demek olmadığını dile getiren Özersay, “kendi kaynaklarımızla ne yapabiliriz?”sorusuna odaklanmanın önemli olduğunu kaydetti.

Özersay kısa süre sonra başlayacak bütçe görüşmelerinde hangi bakanlığın neyi yapması gerektiği göz önüne alınırken herkesin ülkenin imkanlarını göz önüne alarak bir duruş ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki dönemde Meclis’te bekleyen birkaç yasaya değinen Özersay, “Nereden Buldun Yasası’nın” geçmesinin bir o kadar daha önem kazandığını belirtti.

Özersay önümüzdeki dönemde Vatandaşlık Yasasının meclis gündemine geleceğini de söyledi.

Kamu Reformuyla ilgili, eğer sıkıntı kapsamlı olmasından kaynaklanıyorsa gerekirse daraltılarak ve popülizm yapmadan bir irade ortaya konabileceğini ifade eden Özersay, Trafik Yasasının yürürlüğe konulabileceğini, geçen dönemlerde gündeme gelen ama sonuçlanmayan tüketici kredisi borç faizlerinde, esnek faiz yerine sabit faiz uygulanması yer almasının önemli olduğunu, Anayasa Mahkemesinin de karar ürettiği hayat pahalılığı konusunun meclise taşınacağını, çalışma yaşamına ilişkin Çalışma Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı düzenlemelerin Meclise geleceğini belirtti.

Yasama ile yürütmenin birbiriyle zaman zaman karıştırıldığını, vekillerin iradesi ile siyasi partilerin iradesinin birbiri içerine girdiğini ancak egemenlik kayıtsız şartsız halkın olduğuna göre yasamanın yürütmeden ayrı bir iradeye sahip olması çerçevesinde kendi iradelerini ortaya koyabileceğini söyleyen Özersay, önümüzdeki dönemde parlamenter sistemin temel ilkelerine saygıyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Özersay hükümetin muhalefetten katkı ve eleştiri beklediğini de dile getirdi.

Nisan 2020 seçimleriyle birlikte Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin doğru olacağını düşündüğün söyleyen Özersay, yeni yasama yılının milletvekilleri, meclis çalışanları, basın mensupları ve halka hayırlı olmasını diledi.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yeni asama yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Erhüman, çatışma değil uzlaşma kültürünün hakim olacağı bir dönem temennisinde bulunarak, tüm kesimlerin elini taşın altına koymasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerin amacının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak olduğunu söyleyen Erhürman, “Dönüp dolaşıp şu noktaya geliyoruz. 20 Temmuz’da protokol imzalandı, eylül ayında resmi gazetede yayımlandı. Biz ancak o zaman gördük protokolü” dedi. Erhürman, yapılan açıklamalar ile Resmi Gazete’de yayımlanan rakamların farklı olduğunu söyledi.

Erhürman, uzlaşı içinde olmanın en önemli şartlarından birinin de bilgi sahibi olmak olduğunu bunun gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Son imzalanan protokolün 200 milyon TL civarındaki bir bölümünün altyapı için, diğer kısmının savunma giderleri için ayrıldığını söyleyen Erhürman, yapılması gereken yatırımlar bulunduğunu belirtti.

Erhürman, toplu iş sözleşmelerinin süresi dolduğunda hakların yürürlükten kalkacağına yönelik taahhüdün protokolde yer aldığını, buna karşı olduklarını kaydetti.

Kamu reformunun yıllardan beri konuşulmakta olduğunu bu reformun protokolde yer almamasına anlam veremediğini dile getiren Erhürman, dörtlü hükümet döneminde hazırlanan kamu reformu ve Vatandaşlık Yasası, Nereden Buldun Yasası’na o haliyle meclise gelmesi halinde destek vereceklerini belirtti.

Erhürman, Anayasa değişikliği konusunda samimiyet beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs sorunu tartışmalarının cepheleşme yaratmaması ve meclisin temel meselesi haline gelmemesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Erhürman, sonuç odaklı, siyasi eşitlik tartışma konusu yapılmaksızın müzakere açılabileceği görüşünde olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından resepsiyona geçildi.

Bir sonraki oturum 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.