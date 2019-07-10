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Özersay'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Özersay'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı” dedi.

Halkın Partisi (HP) İskele  İlçe Başkanlığı seçiminde konuşan Özersay Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir karar vermediklerini iddia etti.  Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği açısından kritik ve stratejik bir eşik olduğunu görebiliyorsak o zaman benim de bir adım atmam gerekebilir. İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Önümüzdeki dönemde gerçekten bu memleketin geleceğinde söz sahibi olabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerekirse parti olarak oturup karar vereceğiz. Ve bu yolda yürüyeceğiz” dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Halkın PartisiKudret Özersay
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magosalı 2019-07-10 12:58:31

tuzlaya muhtar bile olaman

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kleftiko 2019-07-10 13:11:31

bu yaptiklarindan sonra gelecek secimlerde baraji gecebilmen bile mucize olur

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insanoğlu 2019-07-10 13:13:55

koy adaylığınıda gör bakayım halkın içindenda ne çıkar sana gör bir

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Realist 2019-07-10 13:14:08

Bence bu hep içinde kalacak Sn Özersay.Sen bu halkın içinde kalan son umutları da yıktın,tabii ki yanında da kendi siyasi kariyerini.DAÜ de görüşmek üzere hocam...

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dervis 2019-07-10 13:13:39

ben da adriana lima :-))

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Ertaç Eser 2019-07-10 13:52:20

Hocam be come to DAÜ

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piremses 2019-07-10 13:35:01

vayyy be ne hayaller haaa

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Daü 2019-07-10 13:54:34

Daü de dekanlığı bulursan şükret.

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