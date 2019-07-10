Özersay'dan Cumhurbaşkanlığı açıklaması

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay “İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı” dedi.
Halkın Partisi (HP) İskele İlçe Başkanlığı seçiminde konuşan Özersay Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda henüz bir karar vermediklerini iddia etti. Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün geleceği açısından kritik ve stratejik bir eşik olduğunu görebiliyorsak o zaman benim de bir adım atmam gerekebilir. İçimden böyle bir şey gelir mi? Yalan söylemeye gerek yok, evet gelir. Çünkü siyasete ilk adım attığım nokta cumhurbaşkanlığı adaylığıydı. Önümüzdeki dönemde gerçekten bu memleketin geleceğinde söz sahibi olabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerekirse parti olarak oturup karar vereceğiz. Ve bu yolda yürüyeceğiz” dedi.
tuzlaya muhtar bile olaman
bu yaptiklarindan sonra gelecek secimlerde baraji gecebilmen bile mucize olur
koy adaylığınıda gör bakayım halkın içindenda ne çıkar sana gör bir
Bence bu hep içinde kalacak Sn Özersay.Sen bu halkın içinde kalan son umutları da yıktın,tabii ki yanında da kendi siyasi kariyerini.DAÜ de görüşmek üzere hocam...
ben da adriana lima :-))
Hocam be come to DAÜ
vayyy be ne hayaller haaa
Daü de dekanlığı bulursan şükret.