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Özersay'dan denizdeki faciayla ilgili açıklama

12 Temmuz 2019 Cuma 22:15
Özersay'dan denizdeki faciayla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden denizdeki faciayla ilgili açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Maalesef dört insanımız Kaplıca Yedikonuk arasında denizde boğularak can verdi. Askeri yetkililerimizle temasa geçtik, iki helikopter ile bölgede denizde kaybolan bir diğer aile ferdini arama çalışmaları devam etmektedir. Kardeşlerden birisi ise kurtarılmıştır, Mağusa devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük acı, hepimizin başı sağolsun 

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Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayHaber
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Ahmet 2019-07-12 22:39:57

Bir önlem almak yok mu? Bu kaçıncı boğulma bu yıl.

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