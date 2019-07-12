Özersay'dan denizdeki faciayla ilgili açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden denizdeki faciayla ilgili açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

Maalesef dört insanımız Kaplıca Yedikonuk arasında denizde boğularak can verdi. Askeri yetkililerimizle temasa geçtik, iki helikopter ile bölgede denizde kaybolan bir diğer aile ferdini arama çalışmaları devam etmektedir. Kardeşlerden birisi ise kurtarılmıştır, Mağusa devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Büyük acı, hepimizin başı sağolsun