Özersay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Global ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Özersay Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vedi;

"1980'lere ve 90'lara bakarsak, o yıllarla mukayese edersek genelde Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı fiili bir durum yaratıyordu. Buna tepki olarak genelde Biz de Türkiye ile birlikte askeri bir tepki göstermek durumunda kalıyorduk veya güç gösterisinde bulunuyorduk. Onlar da bizi dünya nezdinde suçlama yoluna gidiyorlardı. Şimdi aslında dikkat edersiniz KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti, dış politika açısından paradigma değişikliğine gitmiş bulunmaktadır. Yani oturup bekleyip, onlar bir şey yapacak biz de defansif biçimde protesto edeceğiz yaklaşımını sürdürmeyeceğiz.

Biz de sahada dengeyi sağlamış bulunmaktayız. Bunun içindir ki Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, kendi güçleriyle orantılı olmayan bir güç gösterisiyle bunu dengelemeye çalışıyorlar. Doğu Akdeniz bölgesinde aktör durumundayız. Sahada haklarımızı koruyacak şekilde mesajlarımızı veriyoruz."