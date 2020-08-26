Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Arabadan uyuşturucu çıktı
Arabadan uyuşturucu çıktı
Postayla uyuşturucu geldi
Postayla uyuşturucu geldi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Lefkoşa'da uyuşturucu operayonu
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Özersay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz bölgesinde aktör durumundayız. Sahada haklarımızı koruyacak şekilde mesajlarımızı veriyoruz" dedi

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:18
743 Okunma
Özersay'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Global ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Özersay Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vedi;

"1980'lere ve 90'lara bakarsak, o yıllarla mukayese edersek genelde Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafı fiili bir durum yaratıyordu. Buna tepki olarak genelde Biz de Türkiye ile birlikte askeri bir tepki göstermek durumunda kalıyorduk veya güç gösterisinde bulunuyorduk. Onlar da bizi dünya nezdinde suçlama yoluna gidiyorlardı. Şimdi aslında dikkat edersiniz KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti, dış politika açısından paradigma değişikliğine gitmiş bulunmaktadır. Yani oturup bekleyip, onlar bir şey yapacak biz de defansif biçimde protesto edeceğiz yaklaşımını sürdürmeyeceğiz.

Biz de sahada dengeyi sağlamış bulunmaktayız. Bunun içindir ki Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, kendi güçleriyle orantılı olmayan bir güç gösterisiyle bunu dengelemeye çalışıyorlar. Doğu Akdeniz bölgesinde aktör durumundayız. Sahada haklarımızı koruyacak şekilde mesajlarımızı veriyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kudret Özersay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: "Karantina uygulamasına uymayan 10 kişi tespit edildi"
Pilli: "Karantina uygulamasına uymayan 10 kişi tespit edildi"
Arif Salih Kırdağ aday!
Arif Salih Kırdağ aday!
SON DAKİKA! KKTC'de 19 yeni vaka
SON DAKİKA! KKTC'de 19 yeni vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim