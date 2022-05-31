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Özersay'dan 'hür irade' vurgusu!

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

31 Mayıs 2022 Salı 10:42
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Özersay'dan 'hür irade' vurgusu!

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İçtüzüğün 132.maddesi uyarınca toplanan Divan, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Milletvekilliğinden çekilme (istifa) kararını görüşüyor.

Toplantıda Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Alişan Şan, Hasan Küçük, Devrim Barçın ve Şifa Çolakoğlu’nun yanı sıra içtüzük uyarınca davet edilen Kudret Özersay da bulunuyor.

Özersay'dan 'hür irade' vurgusu!

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, istifasının Meclis Başkanlık Divanı’nda görüşüldüğü sıralarda basına açıklamalarda bulundu.

‘Hür irade’ vurgusu yapan Özersay, istifasının bugün divan tarafından kabul edilip, ilk genel kurulda onaya sunacağını düşündüğünü kaydetti.

Özersay, ‘irademe saygı duyulsun ve istifa kararım onaylansın’ ifadelerini kullandı.

HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’ın ne adım atacakları yönündeki soruya karışılık da Özersay, iki ismin son iki Parti Meclisi toplantısına katılmadığını belirterek ‘Ben parti başkanı olarak adım attım, bu bir süreçtir, süreç devam ediyor’ ifadelerini kullandı.

"Havlu atacak değiliz"

Kararının onaylanıp onaylanmaması yönündeki bir soruyla ilgili de konuşan Özersay, ‘kimisi onaylamak istemiyor olabilir, ‘biz irade ve duruş ortaya koyuyoruz’ dedi. ‘Havlu atacak değiliz’ diyen Özersay, ‘sıkıntı çıkarmaya devam ederiz’ diye konuştu. Özersay sözlerini ‘kendi hür iradeleriyle bizim irademize saygı göstersinler’ diye tamamladı.

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