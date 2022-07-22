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Özersay'dan ilginç iddia...

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na münhalsiz ve sınavsız geçiçi işçi istihdamı yapıldığını iddia etti.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:25
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Özersay'dan ilginç iddia...
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Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, bu usul ile istihdam yapılınca başka gençlerinde hakkının yendiğini ve fırsat eşitsizliği doğduğunu vurguladı. Özersay "Çürümüş ve yozlaşmış siyaset seçim kazanmak için istihdam istismarı ile devleti çökertmekten çekinmiyor" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

OLMAYAN BAKANLIĞA MÜNHALSİZ VE SINAVSIZ İSTİHDAM

Ekteki belgeden de görülebileceği üzere gayrimeşru hükümet “EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞINA!”, münhalsiz ve sınavsız bir GEÇİCİ İŞÇİ istihdamı yapmış geçen günlerde. Ziraat mühendisini başka bakanlığa alıp sonra da Tarım Bakanlığı altındaki bir kaza tarım dairesinde görevlendirmiş!

İstihdam edilen şahsın eğitimi, niteliği yeterli olabilir, bilmiyorum o konuya dair bir şey söyleyerek hakkını yemek istemem ama bunun bir önemi yok Çünkü bu USUL ile istihdam yapılınca başka gençlerimizin HAKKI YENİYOR. Üstelik bize gelen bilgi siyasi olarak arkası güçlü bir isimin akrabası olduğu için istihdam edilmiştir. Bunu da ayrıca araştıracağız.

Münhal açsanız, sınav yapsanız FIRSAT EŞİTLİĞİ olur, başka başvurabilecek olan, kendi eğitimine ve bilgisine güvenen diğer gençler de girip şansını dener. Şimdi siz bunları yaparken bir taraftan da devletin yükümlülükleri size hatırlatıldığında TASARRUF EDEBİYATI yapıyorsanız insanlar tabi ki isyan eder.

Böyle yapa yapa insanları devletten de, siyasetten de SOĞUTTUNUZ. Geçici memurluk kaldırıldığı gibi keyfi ve sınavsız istihdam edilebilen geçici işçi statüsü de kaldırılmalıdır. Çünkü çürümüş ve yozlaşmış siyaset seçim kazanmak için İSTİHDAM İSTİSMARI ile devleti çökertmekten çekinmiyor.

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