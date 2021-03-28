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Özersay'dan Kanlı'nın "İlhak" söylemine tepki

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı’nın “İlhak” söylemine tepki gösterdi.

28 Mart 2021 Pazar 10:57
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Özersay'dan Kanlı'nın "İlhak" söylemine tepki

Kişisel sosyal medya hesabı 24 Kasım 2016’da kaleme aldığı bir yazıyı paylaşan Özersay “Biz hala aynı noktadayız” dedi.

Özersay, 2016 yılında “Türkiye’ye ilhak olmamız da bizim için seçenek değildir, bir çözüm değildir. Bunu kabul etmeyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kudret Özersay’ın paylaşımı şöyle:

Bugün olduğu gibi beş yıl önce de KKTC’nin Türkiye’ye İLHAK’ından bahsedenler olduğunda düşüncemizi açıklamıştık. Biz hala aynı noktadayız.

24 Kasım 2016:

“Bugün ilhaktan, Türkiye’ye entegrasyondan bahsedenlere ve bu konuda ne düşündüğümüzü soranlara üç hafta önce Politis’e verdiğm röportajda söylediklerimi hatırlatmak isterim: “Benim için de, Partim için de, Kıbrıslı Türklerin mevcut Kıbrıs Rum devletine katılması mümkün değildir, bizim için seçenek değildir. Ayrıca, Türkiye’ye ilhak olmamız da bizim için seçenek değildir, bir çözüm değildir. Bunu kabul etmeyiz.

Biz kendi kendimizi yönetmek istiyoruz... Sadece Kıbrıslı Rumlar tarafından değil, kimse tarafından yönetilmek istemiyoruz, açık ve net.

Bugün fiiliyatta bu açıdan yaşadığımız sıkıntı, önemli ölçüde bizim yönetsel anlamda yarattığımız zaafiyetten kaynaklanır. Çünkü doğa boşluk kabul etmez.

Kıbrıs Türkü’nün iradesini önemseyenlere KKTC’nin Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki şu ifadeleri anımsatırım: “..Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başka hiç bir devletle birleşmeyecektir.”

23 Eylül 2018’de ise şunu demişiz:

“Kıbrıslı Türklerin, kendilerini yabancı bir gücün yönetmesini istemediklerine ve Kıbrıslı Türklerin kimliklerinin korunması için bir devlet yapısına ihtiyaçları olduğuna işaret eden Özersay, sözlerinin sonunda “Kıbrıs sorununa çözüm bulunmuyorsa, Türkiye’ye ilhak, benim için alternatif bir senaryo teşkil etmiyor” ifadesini kullandı”.

Hangi devlete olursa olsun İLHAK söylemi, kendi kendimizi yönetme ve kendi geleceğimizi tayin edebilme mücadelemize zarar verir, TESLİMİYETÇİ bir yaklaşımdır. Türk kurtuluş savaşındaki mandacıları hatırlayın, Mustafa Kemal o günün şartlarında kolayı seçip onlara uysaydı, bağımsızlık mücadelesine devam etmemiş olsaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti olmazdı.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayIlhaközer Kanlı
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