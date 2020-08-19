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Özersay'dan KKTC müdahalesi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında KKKTC'nin adını hatalı söyleyen CNN TÜRK sunucusuna kibarca devletin adını hatırlattı ve diplomatik bir dokunuş yaptı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:50
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Özersay'dan KKTC müdahalesi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında KKKTC'nin adını hatalı söyleyen CNN TÜRK sunucusuna kibarca devletin adını hatırlattı ve diplomatik bir dokunuş yaptı.

Bu müdahale sonrasında program sunucusu, KKTC’nin adını doğru bir şekilde telaffuz etmeye başladı.

CNN TÜRK’te katıldığı canlı yayında Doğu Akdeniz'de yaşanan deniz yetki alanları tartışmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Özersay, sunucunun sunum yaparken Kuzey Kıbrıs TÜRKİYE Cumhuriyeti ifadesi üzerine kibarca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti düzeltmesi yaptı.

Özersay'ın müdahalesinin hemen ardından, sunucunun hatasını düzeltmesi dikkat çekti.

Son Güncelleme: 19.08.2020 11:00
Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayCNN Türk
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