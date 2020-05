Özersay'dan kurallar hakkında açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay salgının bitmediğini ve tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, 4 Mayıs Pazartesi açılacak olanlar kurumlar için koyulan kurallar hakkında açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Salgın henüz BİTMEDİ!

Alınan bazı kararlar, hele de uzun uzun gidiyorsa okunmuyor. O nedenle Pazartesinden itibaren geçerli olacak kurallar içinde çok önemsediğim bir konuyu dikkatinize getirmek, altını çizmek istiyorum.

1) 4 Mayıs Pazartesinden itibaren bazı iş yerleri ve toplu etkinlikler haricinde pek çok dükkanın, iş yerinin açılacak olması MİSAFİRLİĞİN başlayabileceği anlamına gelmiyor! Misafirlik, ev gezmeleri, dost arkadaş ziyaretleri hala daha risk içermektedir, tehlikelidir ve izin verilen bir etkinlik DEĞİLDİR. ZORUNLU OLMADIKÇA aile, arkadaş, dostlarla topluca bir araya GELMEMELİ, aile toplantıları YAPMAMALIYIZ. Bunu yaparsak kendimiz haricinde sevdiklerimizi, ailemizi ve dostlarımızı da tehlikeye atacağımızı bilmeliyiz.

2) Akşamları sokağa çıkma yasağı tam da bu nedenle UZATILIYOR. Yani misafirlik, ev ziyaretleri ve benzeri topluca bir araya gelişler olmasın diye akşamları sokağa çıkma yasağı var. Açılacak iş yerleri, dükkanlar nedeniyle gündüzleri kısmi sokağa çıkma yasağını sürdürmek pek mümkün ve gerçekçi değil, o nedenle kaldırıyoruz. ANCAK 4 Mayıs’tan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen “toplu yapılabilecek her türlü faaliyet ile ev ziyaretleri ve misafirlik” YASAKTIR. Bu, son Bakanlar Kurulu kararında da açıkça yazıyor.

3) Pazar günleri neden kısmi sokağa çıkma yasağı olacak da mesela Cumartesi olmayacak diye soranlar da oluyor. Sebebi şu: Hepimizde Pazar günleri toplanıp ailece kebap yapma, misafirliğe gitme, topluca ailece bir araya gelme eğilimi ve geleneği çok yaygındır. Bu nedenle her gün için bu yasak olmasına rağmen Pazar günleri çok daha sık yapılma ihtimali olduğundan KONTROLÜNÜ daha mümkün kılmak için Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağı konulmuştur.

4) Doğrudur kısmi sokağa çıkma yasağı varken de binlerce kişi süpermarket, kasap, banka, eczane ve benzeri yerlere giderek bir risk aldı, hep birlikte aldık. Ama bu yasağın kalkıyor olması eski hayatımıza dönebileceğimiz anlamına gelmiyor.

Elektrik kurumu kesinti olacağında tüm vatandaşlara çağrı yapar ve ne der?: evet filan saatler arasında kesinti yapılacak ama “şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmalıdır”. Bu salgın durumu da aynen öyledir: Herkesin kendisi her an virüsü TAŞIYORMUŞ GİB ve de görüştüğü-karşılaştığı herkes de bu virüsü TAŞIYORMUŞ GİBİ davranması, buna göre TEDBİRLİ olması gerçekten çok önemli ve gereklidir.

Başta da dediğim gibi salgın bitmedi, temkinli ve tedbirli olursak bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatabiliriz, atlatacağız."