Özersay'dan kurallar hakkında açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay salgının bitmediğini ve tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, 4 Mayıs Pazartesi açılacak olanlar kurumlar için koyulan kurallar hakkında açıklama yaptı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

"Salgın henüz BİTMEDİ!

Alınan bazı kararlar, hele de uzun uzun gidiyorsa okunmuyor. O nedenle Pazartesinden itibaren geçerli olacak kurallar içinde çok önemsediğim bir konuyu dikkatinize getirmek, altını çizmek istiyorum.

1) 4 Mayıs Pazartesinden itibaren bazı iş yerleri ve toplu etkinlikler haricinde pek çok dükkanın, iş yerinin açılacak olması MİSAFİRLİĞİN başlayabileceği anlamına gelmiyor! Misafirlik, ev gezmeleri, dost arkadaş ziyaretleri hala daha risk içermektedir, tehlikelidir ve izin verilen bir etkinlik DEĞİLDİR. ZORUNLU OLMADIKÇA aile, arkadaş, dostlarla topluca bir araya GELMEMELİ, aile toplantıları YAPMAMALIYIZ. Bunu yaparsak kendimiz haricinde sevdiklerimizi, ailemizi ve dostlarımızı da tehlikeye atacağımızı bilmeliyiz.