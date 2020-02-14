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Özersay'dan Maraş açıklaması

14 Şubat 2020 Cuma 16:43
Özersay'dan Maraş açıklaması
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını belirtti.

Özersay, Mağusa’da vatandaşlarla bir araya gelerek maraşın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacağını hakkında bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa’da Mağusa Polis Emeklileri Derneği lokali ve perşembe pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Konuşmasında Kapalı Maraş konusuna değinen Özersay, Kapalı Maraş’ın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine ne gibi katkıları olabileceği hakkında bilgi verdi.
Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını da belirten Özersay, bu seçimin partiler üstü olduğunu herkesin akılda tutması gerektiğini vurguladı.

Seçimi kazanacağı inancını ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türk halkının doğru kararı vereceğine inanıyorum. Halkın gücüyle başaracağız” dedi.

BRT/TAK

Anahtar Kelimeler:
ÖzersayMaraş Açılımı
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Gibri 2020-02-14 17:12:23

Ganimet bitti doymadılar ,rumun tazminatlarını da ödemeyyorlar bunun üstüne bir da maraşı açacsklarmış ,

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gabakçı 2020-02-14 16:53:04

dilin kemiği yok bu maraşı açsın ben da ......................anladınız siz

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