Özersay'dan Maraş açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını belirtti.

Özersay, Mağusa’da vatandaşlarla bir araya gelerek maraşın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da ülke ekonomisine ne gibi katkıları olacağını hakkında bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Gazimağusa’da Mağusa Polis Emeklileri Derneği lokali ve perşembe pazarını ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Konuşmasında Kapalı Maraş konusuna değinen Özersay, Kapalı Maraş’ın açılmasının önce Mağusa’nın sonra da tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisine ne gibi katkıları olabileceği hakkında bilgi verdi.

Maraş açılımının yeni iş alanları açacağını da belirten Özersay, bu seçimin partiler üstü olduğunu herkesin akılda tutması gerektiğini vurguladı.

Seçimi kazanacağı inancını ifade eden Özersay, “Kıbrıs Türk halkının doğru kararı vereceğine inanıyorum. Halkın gücüyle başaracağız” dedi.

BRT/TAK