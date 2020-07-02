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Özersay'dan Maraş açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

02 Temmuz 2020 Perşembe 16:20
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Özersay'dan Maraş açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Arter, Özersay’ın kentin sorunlarıyla yakından ilgili olduğunu, özellikle AB projelerinde kendilerine büyük destekte verdiğini anımsatarak teşekkür etti.

Arter, Kovid-19 sürecine de değinerek, tehlikenin halen sürmekte olduğunu, bu çerçevede Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlara uyduklarını ve uymaya devam edeceklerini kaydetti.

Maraş konusunda da görüş alış verişinde bulunacaklarını belirten Arter, eski eserlerle ilgili yürütülen çalışmalar konusunda da Özersay’dan destek istedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, dünyayla birlikte sıkıntılı bir sürecin yaşanmakta olduğuna dikkati çekerek, pandeminin ilk aşamasında Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanmasında özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür etti.

Özersay, eski eserlerle ilgili AB projeleri konusunda desteklerinin devam edeceğini de kaydetti.

Maraş konusuna da değinen Özersay, Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk Yönetimi altında açılması politikasının oluşturulan bir komisyonla ilerlediğini ve son aşamaya gelindiğini belirtti.

Özersay, Maraşla ilgili DAÜ ile imzalanan protokol çerçevesinde sahadaki çalışmaların son aşamada olduğunu da anlattı.

Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özersay, dünyaya bakıldığında salgınla ilgili tek doğru denebilecek birşeyin olmadığını, şartlara göre farklı tedbirlerin alınabildiğini anlattı.

Kendilerinin de hükümet olarak bu bağlamda zaman zaman değişikliğe giderek belli kararlar aldıklarını kaydeden Özersay, eleştirileri dikkate alarak ilerlemeye özen gösterdiklerini belirtti.

Özersay, dünyadan kopmadan ve dünyayla istişare halinde devam ederken üretilen kararlarda risk de alındığını ifade ederek, eleştiri yapılırken daha yapıcı bir tutum sergilenmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayKapalı Maraş
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