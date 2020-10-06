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Özersay'dan Maraş Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “Bu Maraş'ın açılması projesi değil, Maraş'a dair açıklamadır”dedi.  Bu adımdan birkaç saat önce haberdar olduğunu aktaran Özersay, Başbakan Tatar’a eleştiriler yöneltti.

06 Ekim 2020 Salı 20:32
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Özersay'dan Maraş Açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “Bu Maraş'ın açılması projesi değil, Maraş'a dair açıklamadır”dedi.  Bu adımdan birkaç saat önce haberdar olduğunu aktaran Özersay, Başbakan Tatar’a eleştiriler yöneltti.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir.” Dedi.

“ASKERİ BÖLGE STATÜSÜNÜN DEĞİŞEBİLMESİ İÇİN BAKANLAR KURULU KARARI GEREKİR”

“Maraş’ın askeri bölge statüsü devam etmektedir” diyen Özersay, bu statünün değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini vurguladı.

Özersay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Özetle bugün atılan adım Bakanlar Kurulu’nun karara bağladığı ve bugüne kadar tarif ettiğimiz kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması ve oradaki özel mülkün tasarrufunun eski sakinlerine verilmesi projesinin hayta geçirilmesi anlamı taşımamaktadır. Bu Maraş'ın açılması değil, Maraş'a dair açıklamadır...

“BU ADIMDAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE HABERDAR OLDUM”

Bu adımdan bugün sayın Tatar’ı aramam üzerine sadece birkaç saat önce haberdar oldum. Daha önce defalarca kapalı Maraş'ta seçime sayılı günler kala atılacak herhangi bir adım ancak ve ancak bu kadar önemli bir projenin seçim malzemesi yapılması ve zarar görmesi sonucunu doğurur demiştim. Şimdi tam da öyle bir noktadayız.

“KIBRIS TÜRK HALKININ BU SİYASİ MANEVRALARA PRİM VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Bugün bu ülkede tek başına iktidar değil bir koalisyon olduğunu ve bu kadar önemli kararların birlikte alınmasının şart olduğunu belli ki Sayın Tatar halen daha anlayamamış, öğrenememiştir. Devletin başı olmaya, Cumhurbaşkanı olmaya aday olan birisinin devletin nasıl çalıştığını bilmiyor ya da göz ardı ediyor olması vahimdir. 

Kıbrıs Türk halkının sandığa gideceğinde bu ve benzeri siyasi manevralara prim vermeyeceğini düşünüyorum. Ve bir kez daha kapalı Maraş’ın ancak seçimden sonra ve bir süre önce başlattığımız ve tamamlanma aşamasında olan bilimsel çalışma ertesinde bu senenin sonuna doğru açılabileceğini herkese hatırlatmak istiyorum.

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