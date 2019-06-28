Özersay'dan Maraş Belediye Başkanı Galanos’a tepki

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Hükümetin Maraş’la ilgili kararıyla, kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin mülkiyete dair haklarına halel gelmeyecek adımlar atacaklarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum sözde Maraş belediye başkanı Aleksis Galanos’un şahsını da hedef alan açıklamalarını yanıtladı ve “Ön yargılı açıklamalar yapmaktan kaçınsınlar”ifadelerini kullandı.

“Biz yaptığımız açıklamayla kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin mülkiyete dair haklarına halel gelmeyecek adımlar atacağımızı açıkça ortaya koyduk” diyen Özersay, Maraş’ın eski sakinlerini paydaşlardan birisi olarak gördüklerini belirtti.

Kudret Özersay açıklamasında, “Neyin ne olduğunu ortaya çıkaracak, verileri ve bugünkü durumu herkesin net şekilde anlamasına yardımcı olacak bir envanter çalışmasından çekinmelerine, bunun üzerinden insanları yanlış yönlendirmelerine hiç gerek yoktur. Bu statükonun değişmesini isteyen herkes bazı açılardan eski ezberlerin dışına çıkmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Galanos, Özersay’ın Rum Lider Anastasiadis’le yediği yemeği de hatırlatarak, Maraş konusundaki girişimler için, “bundan birkaç gün önce birlikte yemek yedikleri Cumhurbaşkanına ama aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına karşı arkadan bıçaklama gibi bir şey” olduğunu söyledi.